AKB48の元メンバーでSDN48の元キャプテンとしても活躍し、近年は俳優として大人気の野呂佳代さん（42）が5月27日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。



【写真】アイドル卒業後は不遇の日々だったという野呂佳代さん

1983年、東京都生まれの野呂さんは幼少期から俳優になる夢を持ち、22歳のときに「ラストチャンス」とAKB48のオーディションを受けて見事に合格。アイドルデビューを果たすとともに、SDN48のキャプテンとしても人気を集めました。しかし、両グループを卒業後は仕事が激減し、一時は落ち込んだことも。それでも、バラエティー番組の出演をきっかけに再ブレークを果たしました。



今では長年の夢を叶えて、映画「ハッピーメール」や大河ドラマ「光る君へ」、テレビ朝日系「科捜研の女」、フジテレビ系「銀河の一票」などで存在感あふれる演技を見せ、俳優として大活躍しています。野呂さんに対するドラマウォッチャーたちからの信頼は厚く、「野呂さんの出ているドラマに外れなし」と言われるほどです。



私生活では2020年に結婚し、夫婦で支え合う日々を送っているという野呂さん。多忙な中でも、2匹の愛犬が一番の癒しになっていると明かします。また、昨年は家族とともに念願の旅行に行くことができて「一番の幸せを感じた」そうです。