元なでしこ・岩清水梓、引退＆息子とのツーショット公開！ 「チームの戦力になれていない」理由明かす
元なでしこジャパンでも長年活躍し、WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属の岩清水梓選手は5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。現役生活を終え、最後のあいさつを投稿しました。
【写真】岩清水梓＆息子のツーショット
ファンからは、「おつかれさまでした！！」「なでしこ女子の伝統を守ってくれてありがとう」「たくさんの試合、活躍、お疲れ様でした」「アジアチャンピオンになって有終の美を飾ってほしかった」「お母さんになってもなお走る、サッカー選手岩清水梓が好きでした」「息子くんが大きくなっていてビックリ！！」「今はゆっくり休んでください」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】岩清水梓＆息子のツーショット
「今はゆっくり休んでください」岩清水選手は「現役生活を終えました」とつづり、写真1枚と画像1枚を投稿。写真は最後の試合の日に撮影した息子とのツーショットです。ピッチ上で花束を持つ息子に後ろから寄り添う、ほほ笑ましい親子ショットとなっています。画像では、「チームの戦力になれていない」といった引退の理由やこれまでの感謝の思い、現役生活を終える現在の心境を丁寧につづりました。
「泣かずに挨拶する方法教えてください」同日の別投稿では「泣かずに挨拶する方法教えてください」と、ファンが投稿した自身があいさつをする動画の投稿をリポストしました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)