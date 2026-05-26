「前向きな精神状態を保っている」無念の負傷でW杯選外…日本代表戦士の現状は？ 指揮官が説明「手術は成功した」

「前向きな精神状態を保っている」無念の負傷でW杯選外…日本代表戦士の現状は？ 指揮官が説明「手術は成功した」