「前向きな精神状態を保っている」無念の負傷でW杯選外…日本代表戦士の現状は？ 指揮官が説明「手術は成功した」
プレミアリーグのブライトンでプレーする三笘薫について、心配される負傷後の現状が明らかになった。クラブ公式サイトで、ファビアン・ヒュルツェラー監督が“手術成功”を報告している。
ブライトンは公式サイトで、三笘がハムストリングの負傷により手術を受けたと発表。「ミトマの手術は成功した。ブライトンの日本人ウインガーは、ハムストリングの負傷により今シーズンの戦線離脱を余儀なくされた」と伝えた。
さらにヒュルツェラー監督は、「良いニュースは手術が成功し、カオル・ミトマがリハビリプログラムの初期段階に入っていることだ」とコメント。「怪我のタイミングは残念だったが、ミトマは前向きな精神状態を保っている。現在はクラブの医療チームと協力してリハビリに専念し、来シーズンの復帰を目ざしている」と現状を説明した。
三笘は５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。北中米ワールドカップでは日本代表のキーマンとして期待されていたが、無念のメンバー外となっていた。
なお、今シーズンはプレミアリーグで25試合に出場し、３ゴールを記録。来季へ向け、まずは万全の状態での復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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三笘は５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。北中米ワールドカップでは日本代表のキーマンとして期待されていたが、無念のメンバー外となっていた。
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