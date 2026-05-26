ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、７月８日（水）からオランダのハーグで開催される「２０２６ビーチバレーボールＵ１８世界選手権大会」に出場するビーチバレーボール男女Ｕ１８日本代表チーム４人（男女各２人）を発表しました。

今回、代表メンバーに選出されたのは、

▼男子が鹿児島県立鹿屋高校３年・柏木陸歩選手と、岐阜県立岐阜商業高校２年・杉浦爽太選手

▼女子が文京学院大学女子高校（東京都）２年・今井理梨花選手と、親和女子高校（兵庫県）２年・一柳春月選手

です。

男子の柏木選手は、身長１９３センチで最高到達点３５０センチと抜群の高さを誇ります。杉浦選手は春の高校バレーでも活躍したレシーブ力に定評のある選手です。

一方女子の今井選手は、５月にウズベキスタンで行われたＵ１８アジア選手権で３位入賞を果たして、今回の世界選手権での本戦ラウンドからの出場に貢献しました（アジア選手権は別の選手とのペアで出場）。一柳選手は、２０２４年に加古川市立別府中学のチームとして、兵庫県勢初の全国中学選手権優勝を果たしています。

７月８日に開幕！ 男子は予選ラウンド、女子は本戦ラウンドから参加

大会は、７月８日に開幕し、男子ペアが出場する予選ラウンドは最大２４チームによるトーナメント方式で行われて、上位４チームが本戦ラウンドへ進出します。

女子の参戦が確定している本戦ラウンドは、３２チームが参加して、それぞれ８つのグループに分かれて４チーム総当たりによるグループリーグが行われたあと、各組３位以内に入れば決勝トーナメント進出が決定します。

決勝トーナメントでは、各組１位はラウンド１６から、各位２位３位チームはラウンド２４からトーナメントを戦って順位を争います。

世界を舞台に、若き日本選手たちがどんな活躍をみせてくれるのか、奮闘ぶりに期待です。

【２０２６ビーチバレーボールＵ１８世界選手権大会 日本代表チーム（４人）】▼男子

柏木陸歩（鹿児島県立鹿屋高校）

杉浦爽太（岐阜県立岐阜商業高校）

▼女子

今井理梨花（文京学院大学女子高校）

一柳春月（親和女子高校）

【２０２６ビーチバレーボールＵ１８世界選手権大会】

▽開催期間：７月８日（水）～７月１２日（日）

▽開催地：ハーグ（オランダ）