出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。KADOKAWAは、情報誌「ハイウェイウォーカー東日本版」の刊行を4月に休止したばかり。全国出版協会・出版科学研究所は昨年の書籍・雑誌について、1975年以来初めて1兆円を割り込んだと発表している。

創刊から32年続いた人気誌「ダ・ヴィンチ」の休刊について、同社は「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」と経緯を説明した。

同社は昨年には37年続いたライトノベル雑誌「ドラゴンマガジン」を休刊。近年は集英社が発行する女性ファッション誌「モア（MORE）」や主婦の友社「ミーナ（mina）」、角川春樹事務所「美人百花」などが休刊を発表し、雑誌「Popteen」がウェブ版に完全移行を発表するなど世間を驚かせている。

公益社団法人 全国出版協会「出版科学研究所」は、昨今の出版市場について「出版業界の売り上げはピークとなった1996年までは上り坂一辺倒で来た。だが消費税が3％から5％に増税した1997年に初の前年割れとなり、以降、下降の一途をたどることとなった。特に雑誌市場は、少子高齢化に加え、インターネット（1990年代半ば〜）、スマートフォン（2010年代〜）の普及などから、需要が激減。休刊誌も相次ぎ、加速度的に下降していった。2016年には書籍と雑誌の売り上げが逆転、雑高書低が終わりを告げた」と分析している。