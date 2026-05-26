◇ア・リーグ アストロズ―レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目の権利を手にして、リリーフ陣に後を託した。ノーノー快投でネットトレンド入りした。

立ち上がりは苦しんだ。味方が先制した直後の初回、先頭のピダーソン、2番・オスナに連続四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四球を与え、マウンド上でわずかに首をかしげるシーンもあった。

それでも2死一、三塁からカーターをスライダーで中飛に打ち取り、無失点で初回を終えると、その後は本来の投球を取り戻した。初回に24球を要したが、2回は14球、3回は11球でそれぞれ3者凡退とリズムをつかむ。4回は先頭打者のニモに11球粘られた末に四球を与えたが、次打者・デュランを内角シンカーで注文通りの二ゴロ併殺。結果的にこの回も3人で終え、胸を張ってベンチへと戻った。

5回は1死からマカチェンを95.6マイル（約153.8キロ）直球で空振り三振に仕留めるなど、3者凡退。2死からジャンセンの中堅への大飛球を中堅手・マイヤーズが好捕すると、右手で軽く拍手。直球を軸にスライダー、スプリットなどを効果的に配球し、2回以降はストライクゾーンの中で勝負することを徹底。安定感を見せ、先発としての責任投球回を投げ抜いた。

ノーノー快投にネットではトレンド入り。「やっと良い感じになってきたね」「俺たちの今井が帰ってきた！」「適応してきたかな？」「本来の投球で帰ってきてなにより」「汚名返上だ！」「素晴らしい」などの声があがった。