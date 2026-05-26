藤本美貴の“怖い質問”にハライチ岩井が言葉に詰まり…「俺全然返せなくて」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストのハライチ・岩井勇気が、返答に困ったという藤本美貴からの質問を明かした。

【映像】ハライチ岩井が返事に困った質問

スタジオでは、「ボケ側の芸人は、突飛なことをしすぎてテレビで使いにくい」という話題に。「相手がどのような人物かわかりやすいほうが、番組を作る側も台本に書きやすい」といった予想が繰り広げられた。

すると岩井は「（自分は）いまだにね、なんか思われてる。『どういう人なんですか？』って」と切り出し、「この間、ミキティ（藤本）に言われた。『岩井さんってどういう人なんですか？』」と明かした。

「それってドキッとしないですか？自分がどういう人か聞かれたときに、パッと言えますか？」という岩井に、久保田は「今言われたら怖いわ」と返答。岩井が「俺全然返せなくて」と藤本に質問されたときのことを振り返ると、久保田は「『まだ人の靴を舐められる人間です』って答える」とボケをかまし、岩井は「それがもう、どういう人だかわからなくなる要因じゃないですか！」とツッコミを入れていた。