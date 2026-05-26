２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９７銭前後と前日午後５時時点に比べ１銭程度のドル高・円安と横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１８５円０１銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



前日は、米国がメモリアルデー、英国がスプリング・バンク・ホリデーの祝日で市場参加者が限られる展開。１５９円００銭前後での一進一退が続いた流れを引き継ぎ、東京市場も早朝に１５８円８０銭台で推移し、午前９時時点では１５８円９０銭台での値動きとなった。手掛かり材料難の展開となっているが、市場では引き続きイラン情勢への関心が高い。米国とイランの交渉案では、双方が合意してから約３０日後にホルムズ海峡を開放する案が盛り込まれていることが分かったとの報道も流れるなか、足もとでの原油価格動向などが注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３８ドル前後と同０．０００１ドル程度のユーロ高・ドル安と横ばい圏で推移している。



出所：MINKABU PRESS