大紀アルミニウム工業所<5702.T>が４連騰と上値指向鮮明。連日の年初来高値更新と気を吐いているが、きょうは前日比７８円高の２０４５円まで買われ、２０２１年１０月につけた上場来高値２０４５円にツラ合わせする場面があった。



同社はアルミニウム２次合金のトップメーカーだが、アルミ市況の高騰が同社の株価を刺激している。ここ貴金属市況はゴールド、シルバーともに上昇トレンドが一服しているが、工業用金属としての需要があるアルミニウムの価格は上昇基調を継続し、過去最高値圏で推移している。世界的な生成ＡＩ市場の拡大を背景に、ＡＩデータセンター拡張に伴う電力へのニーズが爆発的に伸びている。そうしたなか「電力コストの上昇は大量の電力を必要とするアルミ製錬に影響が大きく及ぶ」（中堅証券ストラテジスト）という指摘があり、今後中期的にアルミ市況の上昇傾向が加速する可能性もある。大紀アはアルミ市況との株価連動性が高く、投資マネーの視線が向かっている。



出所：MINKABU PRESS