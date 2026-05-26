最終節で一発レッド…Jリーグが大宮・宮沢悠生監督の処分内容を発表
Jリーグは25日、RB大宮アルディージャの宮沢悠生監督に1試合のベンチ入り停止処分を下したことを発表した。
宮沢監督は23日に敵地で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第18節・FC岐阜戦(○2-0)の後半アディショナルタイム5分に一発退場。MF石川俊輝が岐阜MF中村駿に激しいプレーで倒された直後の出来事だった(中村にはイエローカード)。DAZNの中継ではペットボトルを投げたとの情報もあったが、詳細については明らかにされていない。
Jリーグは「(公財)日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、2-5. 選手等に対する反スポーツ的な行為に該当すると判断、1試合の出場停止処分とする」と報告。対象試合は30日にアウェーで開催されるプレーオフラウンド第1戦・横浜FC戦となる。
宮沢監督は23日に敵地で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第18節・FC岐阜戦(○2-0)の後半アディショナルタイム5分に一発退場。MF石川俊輝が岐阜MF中村駿に激しいプレーで倒された直後の出来事だった(中村にはイエローカード)。DAZNの中継ではペットボトルを投げたとの情報もあったが、詳細については明らかにされていない。
Jリーグは「(公財)日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、2-5. 選手等に対する反スポーツ的な行為に該当すると判断、1試合の出場停止処分とする」と報告。対象試合は30日にアウェーで開催されるプレーオフラウンド第1戦・横浜FC戦となる。