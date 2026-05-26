「急に震えが止まらない」は危険？敗血症の初期症状と風邪との違い【医師監修】

「急に震えが止まらない」「厚着をしても身体が温まらない」。そのような悪寒は、敗血症の早期に現れる重要なサインである可能性があります。ここでは、悪寒が起きる身体のメカニズムと、風邪による悪寒との違いについてわかりやすく説明します。「いつもとは違う」と感じる悪寒が現れたとき、どう判断すればよいかの目安をお伝えします。

監修医師：

小林 誠人（医師）

敗血症と急な悪寒

■略歴1994年 鳥取大学医学部医学科卒業同年 鳥取大学医学部第１外科（一般・消化器外科）入局1996年 大阪府立千里救命救急センターレジデント医師1997年 鳥取大学医学部第１外科および鳥取大学大学院医学系研究科外科系専攻博士課程2001年3月 鳥取大学大学院医学系研究科外科系専攻博士課程修了学位（医学博士）取得2001年4月 大阪府立千里救命救急センター医長2003年8月 兵庫県災害医療センター救急部副部長兼集中治療室室長2005年9月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター（旧大阪府立千里救命救急センター）ICU室長兼救急医長2008年4月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センターICU室長兼救急副部長2010年1月 公立豊岡病院但馬救命救急センターセンター長2020年4月 （兼任） 鳥取県立中央病院救命救急センター顧問2021年4月 鳥取県立中央病院高次救急集中治療センターセンター長，救急集中治療科統轄部長，救急外傷外科部長，小児救急集中治療科部長2025年9月 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター部長，外傷・急性期外科センターセンター長■資格： 日本救急医学会指導医・専門医日本集中治療医学会専門医日本外科学会指導医・専門医日本外傷学会外傷専門医日本Acute Care Surgery学会Acute Care Surgery認定外科医日本腹部救急医学会腹部救急教育医日本航空医療学会認定指導者日本急性血液浄化学会認定指導者社会医学系指導医・専門医麻酔科標榜医

急な悪寒（おかん）は、敗血症の早期に現れる重要なサインのひとつです。「急に寒気がして震えが止まらない」「厚着をしても身体が温まらない」といった症状は、一見すると単なる体調不良のようにも思えますが、体内で異常な炎症反応が起きている可能性があります。

特に、これまで経験したことのない強い震えや、短時間で症状が悪化していく場合には注意が必要です。悪寒は単なる「寒さ」ではなく、身体が感染と戦っているサインであることを理解しておくことが重要です。

急な悪寒が起きる身体のメカニズム

悪寒は、体温調節の中枢である脳が異常な刺激を受けたときに起こる反応です。細菌や真菌が血液中に侵入すると、免疫細胞がそれを感知し、炎症を引き起こすための物質（サイトカインなど）を大量に放出します。

このサイトカインが脳の体温中枢に作用すると、「体温をもっと上げる必要がある」と判断され、体温の設定値が急激に引き上げられます。すると身体はその新しい設定値に追いつこうとして、筋肉を小刻みに収縮させて熱を産生します。この筋肉の震えが、悪寒として感じられるのです。

つまり悪寒は、「身体が冷えているから起こる」のではなく、「体温を上げるために意図的に震えている状態」といえます。この段階ではまだ発熱が表面化していないことも多く、悪寒の後に急激な高熱へ移行するケースが一般的です。

また、敗血症ではこの反応が過剰に起こるため、震えが非常に強くなる傾向があります。歯がガチガチと鳴るほどの震えや、全身がコントロールできないほどの悪寒は、単なる風邪とは異なるサインとして捉える必要があります。

風邪との悪寒の違いをどう見分けるか

風邪でも悪寒は見られますが、敗血症による悪寒とはいくつかの明確な違いがあります。特に重要なのは「発症の速さ」「症状の強さ」「全身への広がり方」です。

風邪の場合、悪寒や発熱は比較的ゆっくりと進行し、数日かけて症状がピークに達することが多い傾向があります。一方で敗血症では、数時間のうちに急激な悪寒と高熱が出現し、同時に全身状態が大きく崩れていきます。

また、敗血症では悪寒とともに以下のような変化が重なることがあります。

・異常なほどの強い震え

・急激な体温上昇（39℃以上）

・呼吸が速くなる、息苦しさを感じる

・脈が速くなる

・意識がぼんやりする、反応が鈍くなる

さらに、すでに何らかの感染症（肺炎や尿路感染など）で治療中の場合に、突然悪寒が強くなったり高熱が出たりする場合は、敗血症への移行を強く疑う必要があります。

「これまでの風邪とは違う」「急に一気に悪くなった」と感じる悪寒は、重要な警告サインです。軽く考えず、早めに医療機関を受診することが大切です。

まとめ

敗血症は、急な悪寒・高熱・意識の混濁といった症状が急速に重なって現れる、命に関わる疾患です。風邪と似た初期症状を持つため、見過ごされやすい点が大きな課題となっています。「いつもと違う」と感じたら、自己判断せずに速やかに医療機関を受診してください。救急車を呼ぶ際や医師に伝える際は、『敗血症が心配です』と一言添えてもよいかもしれません。

基礎疾患を持つ方や高齢者の方は特に注意が必要です。受診の際は感染症の経過・体温・意識の変化など、観察した情報を医師に伝えることが早期診断を助けます。

参考文献

日本集中治療医学会・日本救急医学会「日本版敗血症診療ガイドライン2020（J-SSCG2020）」

国立国際医療センター「敗血症に対する取り組み」

日本救急医学会「敗血症」