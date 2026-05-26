開催：2026.5.26

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 3 [フィリーズ]

MLBの試合が26日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。

パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

1回表、2番 カイル・シュワバー 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0-1 PHI

7回表、5番 ブランドン・マーシュ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 SD 0-3 PHI

試合は0対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで0勝3敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝2敗10Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.0回を投げ、0安打、0失点、1奪三振、防御率は0.00となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 10:16:15 更新