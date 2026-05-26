ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場。初回に18号ソロを放ち、4打数1安打でチームの3-1の勝利に貢献した。米記者は、今季メジャーで最多となるデータを紹介。前評判を覆した村上の打撃力を明らかにしている。

1点を先制された初回裏。第1打席で村上が魅せた。相手先発マシューズの初球のフォーシームを豪快に引っ張り、ライトスタンドへ。打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距離375フィート（約114メートル）の18号ソロで早速同点とした。ア・リーグ本塁打争いでもトップに並んだ。

マシューズのボールは、97.5マイル（約156.9キロ）を記録。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで「これはムネタカ・ムラカミが97マイル以上の球速から放った3本目のホームラン」と紹介。「今シーズンMLB最多タイのフアン・ソトとジュニオール・カミネロに並んだ」とメジャー随一の数字を誇っていることを明らかにした。

メジャー移籍前は、速球への対応を疑問視され多くの球団が手を引いたとされていた村上だが、見事に払拭する活躍を見せている。これにはX上の日米ファンから「MLBの速球に対応出来ない説とは何だったのか…」「オフに、彼が速球を打てないって言ってた人たちがおかしいよな」「奴らは彼が速球を打てないって言ってたぜ」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）