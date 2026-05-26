本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦。始球式にはミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが登場。試合開始の約3時間前の予行演習の様子が、話題となっている。

五輪で金メダルを獲得し、現役を引退した「りくりゅう」の2人。三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用した。

試合開始約3時間前、始球式に備えてマウンド付近で予行演習を行った。そこで見せたのが、氷上での代名詞だったリフト。木原さんに高々と持ち上げられた三浦さんが、投球練習をしていた。

Xで動画を見たファンの間で反響が広がり、「それアリなんだwwwww」「もうこれ野球版スカイラブハリケーンだろ」「やばい、さすがすぎる」「ええっ」「なにこれ凄い」などの声が上がっていた。

2人は始球式前に取材に応じ、三浦さんが「この日のためにたくさん練習してきたので、届くように頑張りたいです」と言えば、木原さんは「僕はしっかり、横で、下で支えたいなっていうふうに思います」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）