◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）を務め、“リフト始球式”で球場を沸かせた。

三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドへ。木原が水卜を軽々とリフトで持ち上げると、観客は大歓声。三浦が木原の頭上から捕手役を務めたロバーツ監督に豪快に投げ込んだ。投球は右打者の方向へ逸れ、惜しくもワンバウンドとなったが、球場中を沸かせた。ドジャース選手も珍しい形での始球式に興味津々の様子だった。

投げたボールはロバーツ監督から三浦へ手渡され、握手を交わすと3人で記念撮影し笑顔でカメラに納まった。

ネットでは「お見事」「りくりゅうにしかできない始球式」「変わった野球アニメ作品だと2人1組で投げるピッチャーいそう」「高すぎw」「りくりゅうの魔球だ！」「日本の球場でもみてみたい」などの声があがった。