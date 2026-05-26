財務省は２６日、２０２５年末の対外資産・負債残高を発表した。

日本の政府や企業、個人が海外で保有する資産から外国企業などが日本に持つ資産を差し引いた「対外純資産」の金額は、前年末比４・４％増の５６１兆７５０４億円だった。７年連続で過去最大を更新したものの、国・地域別では中国に抜かれ、前年末の２位から３位に転落した。

対外純資産の国・地域別の順位は、財務省が国際通貨基金（ＩＭＦ）などによる統計を基に集計した。

日本は過去の貿易黒字による対外資産の積み増しや、海外投資で得られる配当の増加などで、１９９１年から３３年連続で世界１位の座を守ってきた。２４年末にドイツに抜かれて２位となり、２５年末には貿易黒字を拡大している中国（６３６兆３３９１億円）にも抜かれた。中国の対外純資産は前年末比で１００兆円以上増加した。

日本の２５年末の対外資産は、前年末比８・５％増の１８０５兆６３４２億円で１７年連続で増加した。米国や欧州での直接投資による資産の増加が要因となる。対外負債は１０・５％増の１２４３兆８８３８億円で、海外に住む人が保有する日本株式の価格上昇などが負債を押し上げた。