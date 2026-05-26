特別ユニット「JI BLUE」が観戦マナー啓発

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」は5月25日、公式Xで観戦マナーの啓発を目的とした動画を公開した。

今回公開された動画では、スタジアムでの安全で快適な観戦環境を守るためのルールが示されている。12人のメンバーが花火、爆竹、発煙筒などの危険物やビン、カン類の持ち込み禁止に加え、ピッチへの乱入や暴力行為などの禁止事項を分かりやすく説明している。

一方で「チャントを覚えてみんなで応援しよう」「マナーを守って最高の景色を一緒に」と、スタジアムが一体となって応援するよう呼びかけている。

かわいらしい演出で重要なルールを伝える取り組みに対し、SNS上では「とても大事なことなのでわかりやすくて良い動画でした」「良い取り組み。観客のマナーは試合の雰囲気そのものを左右する。スタジアムの楽しさは観る側のリスペクトにも支えられている」「かわいすぎる」「可愛く大事な事を伝えてくれてありがとう！」「おお〜！！分かりやすくていいね！こういうの大事だ！」多数の反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）