仁川（インチョン）空港内の授乳室（乳幼児休憩室）が、一部の中国人観光客の間で「カップラーメンを食べられる場所」としてSNSで広まり、物議を醸している。

25日、小紅書（シャオホンシュー）など中国のSNSには、「仁川空港の授乳室でカップラーメンを食べた」という体験談が相次いで投稿された。

ある観光客は、空港のコンビニではお湯を提供していないため、ラーメンを食べるには授乳室を利用しなければならないと説明し、授乳室の場所まで詳しく紹介した。

別の観光客は、授乳室でカップラーメン用のお湯を入れていたところ、職員に見つかって追い出されたとし、「とりあえずお湯だけ入れて外で食べるつもりだったと話した。授乳室では飲食だけ禁止されているのかと思っていたが、そもそもお湯を入れること自体が禁止されているとは思わなかった」と話した。

仁川空港の授乳室は、本来、乳幼児や妊婦のための空間だ。現場の案内には、「3歳未満の乳幼児を伴う保護者および妊婦のみ利用可能で、就寝や飲食は禁止」と明記されている。

しかし、この空間が本来の目的とは異なる形で利用されることで、実際に授乳室を必要とする乳幼児連れの利用客に支障が出るのではないかとの懸念の声が上がっている。

女性利用客らはSNSに、「子どものミルクを作るために仁川空港の授乳室に入ったら、中国人女性がカップラーメンにお湯を入れていた」「授乳室で寝ている外国人もいた。おむつを替えに行って戸惑った」「子どもに離乳食を食べさせていた20分の間に、4〜5人がカップラーメンにお湯を入れに入ってきた。後で見たら、浄水器にカップラーメンのスープが飛び散っていた」などと投稿した。

これに対しネット上では、「赤ちゃんがいる人だけ入れるようにすべきだ」「管理が必要だと思う」「罰金を科すべきではないか」などの声が上がった。