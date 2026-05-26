98歳の英国人男性ハリー・ヒースマン（Harry Heasman）さんが飛行機の翼の上を歩く「ウイングウォーク」に成功し、最高齢記録を樹立したと、英紙ザ・タイムズが24日（現地時間）、報じた。

報道によると、英国エセックス州の介護施設で生活しているヒースマンさんは、99歳の誕生日を数日後に控えた23日、ケンブリッジ（Cambridge）のダックスフォードにある帝国戦争博物館の上空で、1940年代式の複葉機の翼に体を固定したまま約6分間飛行した。複葉機は高度約1000メートルまで飛んだ。

◇「戦争のために諦めた幼少期の夢」

ヒースマンさんは幼いころから空の上を歩くことを夢見ていたが、12歳のときに第2次世界大戦が勃発し、人生が変わった。

ヒースマンさんは14歳で学校をやめ、戦闘機生産工場で働かなければならず、その後は生計に追われながら長い歳月の中で夢を忘れて生きてきた。

月日が流れ、100歳を前に白髪の老人となったヒースマンさんは、最近、介護施設の入居者のための願い事実現プログラムを通じて、幼少期の夢に再び挑戦することになった。

高齢のため階段を上る際にも介助が必要なほどだったが、介護施設側は運動と理学療法を支援し、体力とバランス感覚の回復を助けた。

◇「子どもたちの力になれれば」

ヒースマンさんは今回の挑戦が小児がん患者支援を目的としたものでもあったと明らかにした。

ヒースマンさんのウイングウォークを通じて、小児がん患者支援団体「レノックス小児がん基金」には2200ポンド（約47万円）が集まった。

ヒースマンさんは「若者たちが理由もなく死んでいき、子どもたちや赤ちゃんたちがひどい病気を抱えて生まれてくることもある」と述べ、「彼らにはできる限りのあらゆる支援が必要だ」と語った。

まもなく99歳を迎えるヒースマンさんは、次の目標としてロンドン・マラソンの完走を掲げているという。