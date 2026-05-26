様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」デザインの「マイクロファイバーキッチンクロス」が登場。

「リラックマ」や仲間たちが描かれた4つのかわいいデザインを使用した、毎日の家事をもっと快適にしてくれるキッチン雑貨です☆

スケーター サンエックス「リラックマ」マイクロファイバーキッチンクロス

価格：1,760円（税込）

品番：KMKC20

JAN：4973307521300

サイズ：約210×210mm

内容量：20枚（4柄×各5枚）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、 サンエックスのキャラクター「リラックマ」がデザインされた「マイクロファイバーキッチンクロス（20枚入り）」が新登場。

ティッシュのように片手でサッと取り出せる便利なボックス入りで、毎日のキッチン周りのお掃除やテーブル拭きをサポートします。

キッチンクロスは、「リラックマ」たちを描いたボックス入り仕様。

マイクロファイバーを使用しているため、細かな汚れをしっかりと絡め取り、軽い力で綺麗に拭き取ることができます。

水拭きとから拭きのどちらにも対応可能です。

1箱にたっぷり20枚入っているのも嬉しいポイント。

デザインは、スイーツや泡だて器などと一緒に描かれてた「リラックマ」柄のほか、

シーツをかぶる姿や風船を持つアートが楽しめる「コリラックマ」柄、

お掃除をする姿や貯金箱にしがみつくポーズなどを描いた「キイロイトリ」デザインと、

リンゴやハニーポットと一緒の「チャイロイコグマ」の全4種類。

それぞれ異なるデザインが各5枚ずつ入っています。

ボックス入り仕様なので、キッチンやダイニングテーブルにそのまま置いて使用できるキッチン雑貨です。

水拭き・から拭き両用で幅広い用途に使える便利な20枚入りの、「リラックマ」や仲間たちが描かれた4つのかわいいデザイン。

スケーターの「リラックマ」デザイン「マイクロファイバーキッチンクロス」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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