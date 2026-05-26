子どもが親と住む権利は国際的には最大限に尊重すべきだとされている。ところが日本では、入管庁は親だけを母国に強制送還するなど、家族をばらばらにする決定を日常的に行っている。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

高市政権が力を入れる「不法滞在者ゼロプラン」でも家族で在留資格のない親だけが強制送還されるケースが目立っている。生木を裂くように引き裂かれる家族。親と切り離されて日本で生きる子どもたちの現実とは。

ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち 「日本人ファースト」の標的』（講談社）より一部を抜粋・編集してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「パパ、ちゅき」――年に2週間の家族

「ピカチュウ」のプリントされたTシャツに半ズボン。ピンクの運動靴。三つ編みがよく似合っている。ママと手をつないでいた3歳のアユミが突然、手を離して駆け出した。ごった返す人々の向こうに何かをみつけたのだ。

パパだ。パパのエルバン（36）がしゃがんで、手を広げて笑っている。思いっきり走り、「パパー」と叫んで、腕の中に飛び込んだ。パパは抱きしめ、ほおずりをした。ずっと抱きしめている。アユミの存在を確かめるように。

「アユミ」。パパの涙でアユミの頬も濡れた。

「待っとったよ。よう来た」。愛知県名古屋市周辺で長く暮らしたエルバン。名古屋弁のアクセントの日本語で続けた。

韓国・ソウルの仁川国際空港。愛知県の名古屋市近郊に住む日系ペルー人のルナ（36）が、娘のアユミと一緒にトルコ人の夫、エルバンに会いに行くというのでわたしも同行した。2024年8月のお盆休みのことだった。2人がエルバンと会うのはお正月休み以来なので7ヵ月ぶりになる。

1年間で、ルナと娘アユミが、エルバンと一緒に暮らせるのはお正月の1週間と、お盆の1週間の合計2週間だけだ。海外に夫が単身赴任していて年に2週間ぐらいしか会えないという家族はそれほど珍しくないかもしれない。しかし、そうした家族は夫の単身赴任が終わればまた一緒に暮らせる。アユミの家族は違う。この先も3人一緒に暮らせる見通しがないのだ。

「もう一生、このまま離ればなれなのかもしれないのです」。ルナは言う。

「いいことがある」と言われて

「9月15日、入管に来てくださいね。いいことがあるかもしれませんよ。身分確認のパスポートは持ってきてくださいね」

3年前の2021年8月末、名古屋入管の職員がエルバンの家を訪れて告げた。

（いいこと？）。エルバンは期待した。在留資格がない「仮放免」の状態で暮らしてきたエルバンにとって「いいこと」とは在留資格が付与されること以外にはなかった。

日本にいる父親を頼ってトルコから2004年に来日、ブロックやレンガ積みの職人として働いてきたエルバン。日系ブラジル人女性と結婚したことで、在留資格を得たが、賃金の不払いをめぐる傷害事件で22歳の時に逮捕され実刑を受けたことで、2010年に在留資格を失っていた。元の妻と別れた後はルナと出会い、娘・アユミも誕生。2人のために、懸命に働いていた。ローンで一戸建ての新築の家も買ったところだった。

傷害事件は、仕事をしたのにお金を払ってもらえず、相手宅に押しかけたことがもとだった。「自分がバカだった。めちゃくちゃ反省しとる」とエルバンは語る。ルナと同棲する時に逮捕歴のことも、在留資格がないこともすべて打ち明けた。

9月15日午前8時半、ひそかな期待を胸にエルバンは車で名古屋入管に来た。ただ、いつもはすぐ手続きが終わるのに、その日はいつまでも名前を呼ばれない。3時間以上、待たされ、午前の部での手続きに来ていたほかの外国人がみな帰ってしまったころ、ようやく、面談室に呼ばれた。

いきなり手錠をかけられて⋯

中に入ると、入り口から濃紺の入管の制服を着た男性の職員がぞろぞろと10人ほど入ってきた。そして、取り囲まれた。

「どうしたんですか」。エルバンが言うと、職員の一人がエルバンの両腕をとって手錠をかけた。腰にはひもも結わえつけられた。

一人の職員が告げた。

「仮放免の許可は、今日は出せません。あなたを母国に返します」

〈日本の入管にだまされて家族がバラバラに⋯「とにかく娘を抱っこしたくてたまらん」36歳トルコ人男性が選んだ「苦渋の選択」〉へ続く

（池尾 伸一／Webオリジナル（外部転載））