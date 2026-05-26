横浜｜5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティー3選。憧れホテルも登場
◆横浜｜5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティー3選。憧れホテルも登場
5月から7月にかけて旬を迎える初夏のフルーツといえば、上品な甘さとジューシーな果肉がとっても魅力的なメロン。今回は、爽やかな青い海を望む横浜エリアで、5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティーをご紹介。
この季節ならではのアフタヌーンティーを、ラグジュアリーな空間で優雅に味わう至福の時間。平日限定のお得なアフタヌーンティーもあるので、ぜひチェックして。
この記事の要約レポート
・5,000円台で楽しめる、横浜のメロンアフタヌーンティーを厳選。みなとみらいの景色とともに、旬メロンを味わう初夏のご褒美時間を満喫できる
・ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（みなとみらい）：平日限定5000円。メロン尽くしの華やかなスイーツを贅沢に堪能
・TheUnionBar＆Lounge／ハイアットリージェンシー横浜（日本大通り）：焼きたてメロンパンやパフェが並ぶ、口コミ話題のメロンアフタヌーンティー
・COLONIALBEACH横浜ハンマーヘッド（みなとみらい）：メロンクリームソーダや生ハムメロンなど、多彩なアレンジを楽しめる平日限定プラン
◆ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
旬のメロンを主役にした贅沢すぎるアフタヌーティー
横浜・みなとみらいを代表するホテル「ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル」の2階にあるラウンジ&バー「マリンブルー」は、その名のごとく青く美しい海を背景に、贅沢で爽やかなひとときを楽しめる。
みずみずしいメロンが主役のアフタヌーンティーは、ヨットの帆の形のティースタンドにメロンとチーズの層が美しいヴェリーヌや、つややかなメロングラサージュを纏ったムースなど、メロン尽くしのスイーツがずらり。そのひとつひとつのディテールにつまったこだわりにも注目を。
平日限定でお得なアフタヌーンティーも登場。メロンの芳醇な香りが演出する幸せな時間を心ゆくまで楽しんで。
メロンのアフタヌーンティー＋コーヒーまたは紅茶
店舗名：ラウンジ＆バー「マリンブルー」
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
提供期間：2026/5/11（月）〜7/12（日）
料金：5,000円
※税・サ込
◆The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオンバー & ラウンジ）／ハイアット リージェンシー 横浜
旬のメロンで初夏の清涼感を表現したリッチすぎるアフタヌーティー
異国情緒あふれる山下町エリアにある高級ホテル、ハイアット リージェンシー 横浜。その1階に位置する大人のバーラウンジ「The Union Bar & Lounge」から、旬を迎えるメロンを主役にした「メロンアフタヌーンティー」が登場。
緑と白のコントラストが美しい「メロンとびわのパフェ」やカリッとしたクッキー生地の「焼きたてメロンパン」といったメロンスイーツが並び、セイボリーにもケッカソースを添えた「メカジキ ケッカ グリーンミニバーガー」などがスタンバイ。涼やかな全12品に心が踊るはず。
ドイツの高級紅茶ブランド、ロンネフェルトもボトムレスで提供。アニバーサリー特典もあるので、仲のいい友だちを誘ってみては。
メロンアフタヌーンティー＋ロンネフェルトの紅茶など23種カフェフリー
店舗名：The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオンバー & ラウンジ）
住所：神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1F
提供期間：2026/05/1（金）〜6/30（火）
料金：5,850円
※税・サ込
◆COLONIAL BEACH 横浜ハンマーヘッド
初夏のフルーツをたっぷりと堪能、ラグジュアリー空間で味わう贅沢なティータイム
みなとみらいの人気スポット「横浜ハンマーヘッド」に位置する、リゾートシーフードレストラン「COLONIAL BEACH」。みなとみらいの美しい眺望が店内からも楽しめ、大切な人と過ごすのにぴったり。
そんな素敵な空間でいただけるのが、サマーフルーツのアフタヌーンティー。メロンをふんだんに使用した華やかな3段スタンドには、「メロンとプラリネのパリブレスト」や「食べるメロンクリームソーダ」、「生ハムとメロンのコンポジション」など、初夏のフルーツを多彩なアレンジで味わえるのがなによりの魅力。
開放的な空間で優雅な午後を過ごしたい時や、友人とゆっくり語らいたい日にもぴったり。
【サマーフルーツのアフタヌーンティ】メロン尽くし3段スタンド＋カフェフリー
店舗名：COLONIAL BEACH 横浜ハンマーヘッド
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2F
提供期間：2026/5/18（月）〜8/31（月）
料金：5,500円
※税・サ込
5月から7月にかけて旬を迎える初夏のフルーツといえば、上品な甘さとジューシーな果肉がとっても魅力的なメロン。今回は、爽やかな青い海を望む横浜エリアで、5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティーをご紹介。
この季節ならではのアフタヌーンティーを、ラグジュアリーな空間で優雅に味わう至福の時間。平日限定のお得なアフタヌーンティーもあるので、ぜひチェックして。
・5,000円台で楽しめる、横浜のメロンアフタヌーンティーを厳選。みなとみらいの景色とともに、旬メロンを味わう初夏のご褒美時間を満喫できる
・ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（みなとみらい）：平日限定5000円。メロン尽くしの華やかなスイーツを贅沢に堪能
・TheUnionBar＆Lounge／ハイアットリージェンシー横浜（日本大通り）：焼きたてメロンパンやパフェが並ぶ、口コミ話題のメロンアフタヌーンティー
・COLONIALBEACH横浜ハンマーヘッド（みなとみらい）：メロンクリームソーダや生ハムメロンなど、多彩なアレンジを楽しめる平日限定プラン
◆ラウンジ＆バー「マリンブルー」／ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
旬のメロンを主役にした贅沢すぎるアフタヌーティー
横浜・みなとみらいを代表するホテル「ヨコハマ グランド インターコンチネンタルホテル」の2階にあるラウンジ&バー「マリンブルー」は、その名のごとく青く美しい海を背景に、贅沢で爽やかなひとときを楽しめる。
みずみずしいメロンが主役のアフタヌーンティーは、ヨットの帆の形のティースタンドにメロンとチーズの層が美しいヴェリーヌや、つややかなメロングラサージュを纏ったムースなど、メロン尽くしのスイーツがずらり。そのひとつひとつのディテールにつまったこだわりにも注目を。
平日限定でお得なアフタヌーンティーも登場。メロンの芳醇な香りが演出する幸せな時間を心ゆくまで楽しんで。
メロンのアフタヌーンティー＋コーヒーまたは紅茶
店舗名：ラウンジ＆バー「マリンブルー」
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
提供期間：2026/5/11（月）〜7/12（日）
料金：5,000円
※税・サ込
◆The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオンバー & ラウンジ）／ハイアット リージェンシー 横浜
旬のメロンで初夏の清涼感を表現したリッチすぎるアフタヌーティー
異国情緒あふれる山下町エリアにある高級ホテル、ハイアット リージェンシー 横浜。その1階に位置する大人のバーラウンジ「The Union Bar & Lounge」から、旬を迎えるメロンを主役にした「メロンアフタヌーンティー」が登場。
緑と白のコントラストが美しい「メロンとびわのパフェ」やカリッとしたクッキー生地の「焼きたてメロンパン」といったメロンスイーツが並び、セイボリーにもケッカソースを添えた「メカジキ ケッカ グリーンミニバーガー」などがスタンバイ。涼やかな全12品に心が踊るはず。
ドイツの高級紅茶ブランド、ロンネフェルトもボトムレスで提供。アニバーサリー特典もあるので、仲のいい友だちを誘ってみては。
メロンアフタヌーンティー＋ロンネフェルトの紅茶など23種カフェフリー
店舗名：The Union Bar & Lounge（ザ・ユニオンバー & ラウンジ）
住所：神奈川県横浜市中区山下町280-2 ハイアット リージェンシー 横浜 1F
提供期間：2026/05/1（金）〜6/30（火）
料金：5,850円
※税・サ込
◆COLONIAL BEACH 横浜ハンマーヘッド
初夏のフルーツをたっぷりと堪能、ラグジュアリー空間で味わう贅沢なティータイム
みなとみらいの人気スポット「横浜ハンマーヘッド」に位置する、リゾートシーフードレストラン「COLONIAL BEACH」。みなとみらいの美しい眺望が店内からも楽しめ、大切な人と過ごすのにぴったり。
そんな素敵な空間でいただけるのが、サマーフルーツのアフタヌーンティー。メロンをふんだんに使用した華やかな3段スタンドには、「メロンとプラリネのパリブレスト」や「食べるメロンクリームソーダ」、「生ハムとメロンのコンポジション」など、初夏のフルーツを多彩なアレンジで味わえるのがなによりの魅力。
開放的な空間で優雅な午後を過ごしたい時や、友人とゆっくり語らいたい日にもぴったり。
【サマーフルーツのアフタヌーンティ】メロン尽くし3段スタンド＋カフェフリー
店舗名：COLONIAL BEACH 横浜ハンマーヘッド
住所：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2F
提供期間：2026/5/18（月）〜8/31（月）
料金：5,500円
※税・サ込