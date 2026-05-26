W大阪でTWICEとのコラボアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」開催。キュートなスイーツ＆セイボリーは写真映え抜群！
◆W大阪でTWICEとのコラボアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」開催。キュートなスイーツ＆セイボリーは写真映え抜群！
W大阪の1階「MIXup」にて、世界で活躍するガールズグループ・TWICEとコラボレーションした「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを期間限定で開催。
「二度感動を与える」というTWICEのコンセプトをもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」特別なアフタヌーンティーが登場。ビジュアルと味覚のどちらでも楽しめる、五感に響くひとときを体験して。
期間は、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで。
この記事の要約レポート
・W大阪「MIXup」に、TWICE とのコラボレーションによるアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」が登場
・2026年6月1日（月）から7月31日（金）までの期間限定
・TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージしたキュートなロリポップに注目
・ラズベリーや桃を使った愛らしいスイーツは目と舌で二度楽しめる
・バラエティあふれる品揃えのセイボリーは色合いもきれい
公式ペンライトをイメージした愛らしいロリポップ
注目は、TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」。愛らしいビジュアルにアプリコットとストロベリーの甘酸っぱさを閉じ込めた、遊び心あふれる味わいにときめいて。
異なる魅力が響き合う華やかなスイーツがラインナップ
スイーツには、ラズベリーの鮮やかな酸味と濃厚なチョコレートが重なり合う「ラズベリーチョコレートタルト」や、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの華やかな香りを重ねた「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」がラインナップ。
加えて、「赤桃とラズベリージュレ 白桃ムース」や「チェリーマカロン」、「ココナッツパンナコッタ 桃のソース」、「フロマージュブランムース アプリコットジュレ」など、バラエティ豊かな味わいが盛りだくさん。
ウエルカムドリンクや、コーヒー、紅茶のフリーフローと一緒に楽しんで。
塩味とコクのバランスが絶妙な洗練されたセイボリー
セイボリーも、リッチでバランスのよいメニューが勢揃い。塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、うまみとコクを軽やかな層で重ねた「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」が登場。
ほかにも、「海老とアボカドのサワークリームタルト」や「トリュフとスタッフエッグ ビーツ風味」といった、こだわりの品々が楽しめるのがうれしい。
また期間中、こちらのアフタヌーンティーを注文した人限定で、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンも実施。サイン入りを含むトートバッグやタンブラー、コースターが当たるチャンスをお見逃しなく。さらに、アフタヌーンティーを利用した人には、先着順でキービジュアルデザインのオリジナルコースターのプレゼントも。
TWICEのエネルギーが映し出された心躍る空間で、ここでしか味わえない特別なひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
御堂筋に面したパティスリーでできたてのオリジナルスイーツを満喫
心斎橋駅徒歩3分。大阪のメインストリートに面したホテル「W大阪」内に位置するアート・ペストリー・バー「MIXup」。目の前で繰り広げられるパティシエの繊細な手さばきを楽しみながら、できたてのオリジナルスイーツを味わえる。コーヒーや紅茶、オリジナルラベルシャンパンとともに甘美な時間を過ごしてみて。
W大阪の1階「MIXup」にて、世界で活躍するガールズグループ・TWICEとコラボレーションした「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを期間限定で開催。
「二度感動を与える」というTWICEのコンセプトをもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」特別なアフタヌーンティーが登場。ビジュアルと味覚のどちらでも楽しめる、五感に響くひとときを体験して。
この記事の要約レポート
・W大阪「MIXup」に、TWICE とのコラボレーションによるアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」が登場
・2026年6月1日（月）から7月31日（金）までの期間限定
・TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージしたキュートなロリポップに注目
・ラズベリーや桃を使った愛らしいスイーツは目と舌で二度楽しめる
・バラエティあふれる品揃えのセイボリーは色合いもきれい
公式ペンライトをイメージした愛らしいロリポップ
注目は、TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」。愛らしいビジュアルにアプリコットとストロベリーの甘酸っぱさを閉じ込めた、遊び心あふれる味わいにときめいて。
異なる魅力が響き合う華やかなスイーツがラインナップ
スイーツには、ラズベリーの鮮やかな酸味と濃厚なチョコレートが重なり合う「ラズベリーチョコレートタルト」や、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの華やかな香りを重ねた「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」がラインナップ。
加えて、「赤桃とラズベリージュレ 白桃ムース」や「チェリーマカロン」、「ココナッツパンナコッタ 桃のソース」、「フロマージュブランムース アプリコットジュレ」など、バラエティ豊かな味わいが盛りだくさん。
ウエルカムドリンクや、コーヒー、紅茶のフリーフローと一緒に楽しんで。
塩味とコクのバランスが絶妙な洗練されたセイボリー
セイボリーも、リッチでバランスのよいメニューが勢揃い。塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、うまみとコクを軽やかな層で重ねた「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」が登場。
ほかにも、「海老とアボカドのサワークリームタルト」や「トリュフとスタッフエッグ ビーツ風味」といった、こだわりの品々が楽しめるのがうれしい。
また期間中、こちらのアフタヌーンティーを注文した人限定で、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンも実施。サイン入りを含むトートバッグやタンブラー、コースターが当たるチャンスをお見逃しなく。さらに、アフタヌーンティーを利用した人には、先着順でキービジュアルデザインのオリジナルコースターのプレゼントも。
TWICEのエネルギーが映し出された心躍る空間で、ここでしか味わえない特別なひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
御堂筋に面したパティスリーでできたてのオリジナルスイーツを満喫
心斎橋駅徒歩3分。大阪のメインストリートに面したホテル「W大阪」内に位置するアート・ペストリー・バー「MIXup」。目の前で繰り広げられるパティシエの繊細な手さばきを楽しみながら、できたてのオリジナルスイーツを味わえる。コーヒーや紅茶、オリジナルラベルシャンパンとともに甘美な時間を過ごしてみて。