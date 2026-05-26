胸キュンが止まらない！映画『山口くんはワルくない』ヒロイン・盒兇劼るさんインタビュー
◆胸キュンが止まらない！映画『山口くんはワルくない』ヒロイン・郄橋ひかるさんインタビュー
?2026『山口くんはワルくない』製作委員会 c斉木 優／講談社
別冊フレンドで連載中の人気コミック『山口くんはワルくない』がついに映画化！ 6月5日（金）公開の本作でヒロイン・皐を演じる郄橋ひかるさんにインタビュー。役作りの裏側や、撮影中のエピソード、見どころについて伺いました。
ピュアでまっすぐな高校生役に挑戦
郄橋さんが演じる皐は、おとなしくて、地味な女の子。
役が決まったとき、「うまく演じられるかな」と悩んだのだとか。
「原作の皐は本当にまっすぐで、ピュアで…自分に演じきれるのかと不安になるくらい、魅力的なキャラクターなんです」
そんな郄橋さんと皐の共通点は？と尋ねると「リアクションが大きくて、思っていることが顔に出てしまうところは似ているかも（笑）」。
「皐は、だれかのために自分を動かせる人。見た目の印象で誤解されている山口くんのために、『本当はそうじゃないのに』という思いで行動して、どんどん成長していく姿がすごく素敵だなと思います」
皐を演じるために、ヘアスタイルも変えて役に臨んだそう。
「お芝居をするうえで、衣装や髪型を決めるというのは、その役に入るスイッチとしてもすごく大きいんですね。もともとのヘアスタイルのほうが原作の皐には近かったのですが、現実に落とし込んだときに、観る人が入り込めない要素になってしまったらもったいないなと思ったんです。
制服を着たときの雰囲気や、皐のピュアさを表現できたらと、監督やスタッフに相談して、前髪ぱっつんのボブ、カラーも暗めにしました。そうしたら自分の中でカチッとはまった感覚がありました。
ただ、実際に撮影が始まって、（山口くん役の）高橋さんを前にするまでは、どんな表情をするのか自分でもわからない部分が多くて。撮影を進めながら、皐を自分になじませていく感覚でした」
撮影現場では、山口くん役の高橋恭平さんがリード
撮影現場では、山口くんことコワモテの転校生・山口飛鳥を演じる高橋恭平さんが、現場をまとめていたという。
「作品の中では“同級生”なんですが、実際はみんな少しずつ年齢が離れていて。でも、現場はいつも和やかで、フラットな関係でした。高橋さんがいつも、一緒にいい作品を作ろうという雰囲気を作ってくれて。
一方で、メンバーの中では最年長、みんなをまとめるリーダーとして悩む姿も見ていたので、頼もしく引っ張ってくれる姿は心強く、ありがたかったですね」
皐や山口くんをはじめ、登場人物の中に、だれひとり嫌な人がいないのも作品の魅力。
「みんな不器用で、言葉で表現できないだけで、本当は優しかったり…。現実の、日常の中でも同じようなことがたくさん起こっているんだと思います。皐が『山口くんのことをもっと知りたい』という思いでどんどん成長して、出会いが広がったことで、周りの人たちの優しさにも気づいていく。まず一歩踏み出してみることの大切さも教えてくれる作品だと思います」
作品の中でとくに郄橋さんがお気に入りのシーンは、ポスターにも採用されている、ふたりが初めてのデート中、ふとしたハプニングで距離が縮まる場面。
「いわゆるベタな胸キュンシーンですよね（笑）。やっぱり、意図的ではなく、物理的に距離が縮まる場面って、普段とは違う表情が見えたり、キュンとしますよね。
でも台本を読みながら、私たちがこのベタな胸キュン場面をどうすれば自然に演じられるのか、どうすれば魅力的に映るのか悩みました。現場では高橋さんやスタッフさんと一緒に悩み、何度もテイクを重ねた思い入れのあるシーンでもあります」
オトナ世代も「こんな恋がしたかった！」とキュンキュンするはず
原作のファンはもちろん、オトナ世代が観ても楽しめる作品です！と笑顔で語る郄橋さん。
「私自身もそうなんですが、学生時代にザ・青春とか、胸キュンとは縁遠い日々を送っていたという方には、きっと疑似体験してもらえるんじゃないかなと思います。 物語は明るく、テンポよく進んでいくので、予定がない休日に『ちょっと行ってみようかな』くらいの気持ちで観てもらえたらうれしいです。明日からまた頑張ろうって、少し背中を押してくれるような作品になっていると思います」
最後に、郄橋さんが最近ときめいたものと“推し”についても聞いてみた。
「最近というか、毎日ときめいているのは愛犬。15歳の老犬なんですが、起きたときに私の布団の上で寝てくれたり、母が呼んでも動かないのに、私が呼ぶと寄って来てくれたり…もうたまりません。
そして、推しているのはチキンです。とにかく大好きで、おいしいお店を日夜探しては足を運んでみたり、家でも自作してみたり。常においしいチキンを探しています！」
サイン入りチェキを1名様にプレゼント！
今回の取材を記念して、郄橋ひかるさんから素敵なプレゼント。サイン入りチェキが1名様に当たる！ OZmall公式X限定企画なのでお見逃しなく。
キャンペーン詳細
【応募期間】
2026年5月26日（火）〜 6月1日（月）23時59分まで
【応募条件】
・「オズモール編集部公式X」をフォローの上、プレゼントキャンペーンの投稿をリポスト
・該当の投稿へ「オズモールをどんなときに利用しているか」をリプライすると当選確率UP
※本キャンペーンの応募者は、本応募要項の全てに同意いただいたものとさせていただきますので、ご了承ください
■プレゼントの当選発表・賞品発送
・締め切り後、厳正な抽選を行い、当選者を決定いたします
・当選者には、2026年6月上旬にオズモール編集部公式アカウントよりダイレクトメッセージでご当選の連絡をいたします。アンケートフォームより、プレゼントの送付先情報をご回答ください
・落選者へのご連絡はいたしません
・賞品の発送は2026年6月下旬〜7月上旬を予定しておりますが、諸事情により前後する場合がございます
■注意事項
・当選者の選定時に「[[オズモール編集部公式X
>>https://x.com/OZmall]]」のフォローを解除している場合、対象外となりますのでご注意ください
・当選賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。また、お届け先住所など登録内容に誤りがあった場合は、抽選対象外となります
・当選賞品を期間内にお受け取りいただけず弊社へ返送された場合、再送対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください
・当選賞品の転売は禁止いたします
・本キャンペーンに関するお問い合わせは、【郄橋ひかるさんチェキプレゼントキャンペーン】とご記入の上「お問合せフォーム」よりご連絡ください
・本キャンペーンの内容・期間は予告なく変更または中止となる場合があります
・賞品の発送のためご提供いただいた個人情報は、「OZmallで登録して頂いた個人情報の取り扱いについて」に基づき取り扱います
映画『山口くんはワルくない』ムビチケや非売品グッズが当たる！「おひとりさまはワルくない」キャンペーン
おいしいご飯は、ひとり占めしたっていい。好きな時に好きなものを、自分のペースで楽しめる。気をつかわなくて、ぜんぶ自由。そんな“ひとり時間”って、むしろ最高かも。
5/14〜6/30の期間中、おひとりさま歓迎レストランの対象店舗をおひとりさまで予約してSNSで投稿すると、抽選で映画『山口くんはワルくない』のムビチケ＆非売品グッズが当たるチャンス！
キャンペーン詳細
おひとりさま歓迎レストランの対象店舗 をおひとりさまで予約してSNSで投稿すると、抽選で映画『山口くんはワルくない』のムビチケ＆非売品グッズが当たるチャンス！
■キャンペーン期間
【第一弾】5/14（木）〜6/1（月）来店・投稿分
5組10名様に映画『山口くんはワルくない』のムビチケをプレゼント
【第二弾】6/2（火）〜6/30（火）来店・投稿分
20名様に非売品グッズの映画オリジナルアイマスクをプレゼント
■キャンペーン参加方法
1、第一弾5/14（木）〜6/1（月）、第二弾6/2（火）〜6/30（火）の期間中に対象店舗 へおひとりで来店
2、来店時に「おひとりさまはワルくないキャンペーン利用」と伝え、チラシを受け取る
3、チラシと一緒に、料理や店内などを撮影
4、下記3つのハッシュタグをつけて、SNS（Instagram、X、TikTokのいずれか）に投稿
#オズモール #山口くんはワルくない #おひとりさまはワルくない
※投稿期間は、第一弾5/14（木）〜6/1（月）、第二弾6/2（火）〜6/30（火）です
※万が一チラシを受け取れなかった場合でも、料理や店内の写真をご投稿いただければ、ご予約・ご来店状況を確認のうえ抽選対象とさせていただきます
■対象店舗はこちら
■当選発表
当選者には、第一弾は6/5（金）まで、第二弾は7/10（金）までに、オズモール編集部公式Instagram」、オズモール編集部公式X」、またはオズモール編集部公式TikTok」よりDMにてご連絡します
郄橋ひかるさんプロフィール
2001年9月22日生まれ。滋賀県出身。2014年8月『第14回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞。16年、映画『人生の約束』で俳優デビュー。以降、さまざまなドラマや映画などに出演するほか、ファッション誌『Oggi』専属モデルとしても活躍中。
?2026『山口くんはワルくない』製作委員会 c斉木 優／講談社
別冊フレンドで連載中の人気コミック『山口くんはワルくない』がついに映画化！ 6月5日（金）公開の本作でヒロイン・皐を演じる郄橋ひかるさんにインタビュー。役作りの裏側や、撮影中のエピソード、見どころについて伺いました。
ピュアでまっすぐな高校生役に挑戦
郄橋さんが演じる皐は、おとなしくて、地味な女の子。
役が決まったとき、「うまく演じられるかな」と悩んだのだとか。
「原作の皐は本当にまっすぐで、ピュアで…自分に演じきれるのかと不安になるくらい、魅力的なキャラクターなんです」
そんな郄橋さんと皐の共通点は？と尋ねると「リアクションが大きくて、思っていることが顔に出てしまうところは似ているかも（笑）」。
「皐は、だれかのために自分を動かせる人。見た目の印象で誤解されている山口くんのために、『本当はそうじゃないのに』という思いで行動して、どんどん成長していく姿がすごく素敵だなと思います」
皐を演じるために、ヘアスタイルも変えて役に臨んだそう。
「お芝居をするうえで、衣装や髪型を決めるというのは、その役に入るスイッチとしてもすごく大きいんですね。もともとのヘアスタイルのほうが原作の皐には近かったのですが、現実に落とし込んだときに、観る人が入り込めない要素になってしまったらもったいないなと思ったんです。
制服を着たときの雰囲気や、皐のピュアさを表現できたらと、監督やスタッフに相談して、前髪ぱっつんのボブ、カラーも暗めにしました。そうしたら自分の中でカチッとはまった感覚がありました。
ただ、実際に撮影が始まって、（山口くん役の）高橋さんを前にするまでは、どんな表情をするのか自分でもわからない部分が多くて。撮影を進めながら、皐を自分になじませていく感覚でした」
撮影現場では、山口くん役の高橋恭平さんがリード
撮影現場では、山口くんことコワモテの転校生・山口飛鳥を演じる高橋恭平さんが、現場をまとめていたという。
「作品の中では“同級生”なんですが、実際はみんな少しずつ年齢が離れていて。でも、現場はいつも和やかで、フラットな関係でした。高橋さんがいつも、一緒にいい作品を作ろうという雰囲気を作ってくれて。
一方で、メンバーの中では最年長、みんなをまとめるリーダーとして悩む姿も見ていたので、頼もしく引っ張ってくれる姿は心強く、ありがたかったですね」
皐や山口くんをはじめ、登場人物の中に、だれひとり嫌な人がいないのも作品の魅力。
「みんな不器用で、言葉で表現できないだけで、本当は優しかったり…。現実の、日常の中でも同じようなことがたくさん起こっているんだと思います。皐が『山口くんのことをもっと知りたい』という思いでどんどん成長して、出会いが広がったことで、周りの人たちの優しさにも気づいていく。まず一歩踏み出してみることの大切さも教えてくれる作品だと思います」
作品の中でとくに郄橋さんがお気に入りのシーンは、ポスターにも採用されている、ふたりが初めてのデート中、ふとしたハプニングで距離が縮まる場面。
「いわゆるベタな胸キュンシーンですよね（笑）。やっぱり、意図的ではなく、物理的に距離が縮まる場面って、普段とは違う表情が見えたり、キュンとしますよね。
でも台本を読みながら、私たちがこのベタな胸キュン場面をどうすれば自然に演じられるのか、どうすれば魅力的に映るのか悩みました。現場では高橋さんやスタッフさんと一緒に悩み、何度もテイクを重ねた思い入れのあるシーンでもあります」
オトナ世代も「こんな恋がしたかった！」とキュンキュンするはず
原作のファンはもちろん、オトナ世代が観ても楽しめる作品です！と笑顔で語る郄橋さん。
「私自身もそうなんですが、学生時代にザ・青春とか、胸キュンとは縁遠い日々を送っていたという方には、きっと疑似体験してもらえるんじゃないかなと思います。 物語は明るく、テンポよく進んでいくので、予定がない休日に『ちょっと行ってみようかな』くらいの気持ちで観てもらえたらうれしいです。明日からまた頑張ろうって、少し背中を押してくれるような作品になっていると思います」
最後に、郄橋さんが最近ときめいたものと“推し”についても聞いてみた。
「最近というか、毎日ときめいているのは愛犬。15歳の老犬なんですが、起きたときに私の布団の上で寝てくれたり、母が呼んでも動かないのに、私が呼ぶと寄って来てくれたり…もうたまりません。
そして、推しているのはチキンです。とにかく大好きで、おいしいお店を日夜探しては足を運んでみたり、家でも自作してみたり。常においしいチキンを探しています！」
サイン入りチェキを1名様にプレゼント！
今回の取材を記念して、郄橋ひかるさんから素敵なプレゼント。サイン入りチェキが1名様に当たる！ OZmall公式X限定企画なのでお見逃しなく。
キャンペーン詳細
【応募期間】
2026年5月26日（火）〜 6月1日（月）23時59分まで
【応募条件】
・「オズモール編集部公式X」をフォローの上、プレゼントキャンペーンの投稿をリポスト
・該当の投稿へ「オズモールをどんなときに利用しているか」をリプライすると当選確率UP
※本キャンペーンの応募者は、本応募要項の全てに同意いただいたものとさせていただきますので、ご了承ください
■プレゼントの当選発表・賞品発送
・締め切り後、厳正な抽選を行い、当選者を決定いたします
・当選者には、2026年6月上旬にオズモール編集部公式アカウントよりダイレクトメッセージでご当選の連絡をいたします。アンケートフォームより、プレゼントの送付先情報をご回答ください
・落選者へのご連絡はいたしません
・賞品の発送は2026年6月下旬〜7月上旬を予定しておりますが、諸事情により前後する場合がございます
■注意事項
・当選者の選定時に「[[オズモール編集部公式X
>>https://x.com/OZmall]]」のフォローを解除している場合、対象外となりますのでご注意ください
・当選賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。また、お届け先住所など登録内容に誤りがあった場合は、抽選対象外となります
・当選賞品を期間内にお受け取りいただけず弊社へ返送された場合、再送対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください
・当選賞品の転売は禁止いたします
・本キャンペーンに関するお問い合わせは、【郄橋ひかるさんチェキプレゼントキャンペーン】とご記入の上「お問合せフォーム」よりご連絡ください
・本キャンペーンの内容・期間は予告なく変更または中止となる場合があります
・賞品の発送のためご提供いただいた個人情報は、「OZmallで登録して頂いた個人情報の取り扱いについて」に基づき取り扱います
映画『山口くんはワルくない』ムビチケや非売品グッズが当たる！「おひとりさまはワルくない」キャンペーン
おいしいご飯は、ひとり占めしたっていい。好きな時に好きなものを、自分のペースで楽しめる。気をつかわなくて、ぜんぶ自由。そんな“ひとり時間”って、むしろ最高かも。
5/14〜6/30の期間中、おひとりさま歓迎レストランの対象店舗をおひとりさまで予約してSNSで投稿すると、抽選で映画『山口くんはワルくない』のムビチケ＆非売品グッズが当たるチャンス！
キャンペーン詳細
おひとりさま歓迎レストランの対象店舗 をおひとりさまで予約してSNSで投稿すると、抽選で映画『山口くんはワルくない』のムビチケ＆非売品グッズが当たるチャンス！
■キャンペーン期間
【第一弾】5/14（木）〜6/1（月）来店・投稿分
5組10名様に映画『山口くんはワルくない』のムビチケをプレゼント
【第二弾】6/2（火）〜6/30（火）来店・投稿分
20名様に非売品グッズの映画オリジナルアイマスクをプレゼント
■キャンペーン参加方法
1、第一弾5/14（木）〜6/1（月）、第二弾6/2（火）〜6/30（火）の期間中に対象店舗 へおひとりで来店
2、来店時に「おひとりさまはワルくないキャンペーン利用」と伝え、チラシを受け取る
3、チラシと一緒に、料理や店内などを撮影
4、下記3つのハッシュタグをつけて、SNS（Instagram、X、TikTokのいずれか）に投稿
#オズモール #山口くんはワルくない #おひとりさまはワルくない
※投稿期間は、第一弾5/14（木）〜6/1（月）、第二弾6/2（火）〜6/30（火）です
※万が一チラシを受け取れなかった場合でも、料理や店内の写真をご投稿いただければ、ご予約・ご来店状況を確認のうえ抽選対象とさせていただきます
■対象店舗はこちら
■当選発表
当選者には、第一弾は6/5（金）まで、第二弾は7/10（金）までに、オズモール編集部公式Instagram」、オズモール編集部公式X」、またはオズモール編集部公式TikTok」よりDMにてご連絡します
郄橋ひかるさんプロフィール
2001年9月22日生まれ。滋賀県出身。2014年8月『第14回全日本国民的美少女コンテスト』でグランプリを受賞。16年、映画『人生の約束』で俳優デビュー。以降、さまざまなドラマや映画などに出演するほか、ファッション誌『Oggi』専属モデルとしても活躍中。