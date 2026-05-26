紫陽花がテーマのかわいいアフタヌーンティー。3時間滞在OKやワイン飲み放題付きで3,500円も
◆紫陽花がテーマのかわいいアフタヌーンティー。3時間滞在OKやワイン飲み放題付きで3,500円も
写真／HAUTECOUTURECAFE
梅雨の季節を彩る美しい紫陽花。紫やブルー、ピンクなど淡い色合いで街なかを癒してくれる、そんな紫陽花をテーマにしたアフタヌーンティーがこの時期限定で味わえる。グラデーションの美しさをスイーツで表現した品々は華やかで上品なものばかり。“推し色”が紫系の人にもおすすめ！
この記事の要約レポート
・東京都内で楽しめる、紫やブルーのグラデーションが美しい“紫陽花”をテーマにしたアフタヌーンティーをご紹介
・「ティーサロンピカケ／東京プリンスホテル」：最大3時間滞在OK！半世紀以上も愛され続けてきたティーサロン。豊かな緑を前に紫陽花の繊細な色の移ろいを紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー
・「HAUTECOUTURECAFE」：目黒川沿いにあるアフタヌーンティー専門店！花々に包まれた幻想的な空間で紫陽花スイーツを味わえる。無料のアニバーサリー特典付き
・「HAUTECOUTUREBRUNCH」：外苑前からほど近く、店内も紫陽花ディスプレイのレストラン。紫陽花ともくもくのひつじ雲が印象的なスペシャリテのパフェに注目
・「[[アクアリウムダイニング 新宿ライム
>https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1355/afternoontea/#plan]]」：ワインやカクテルも飲み放題付きで3,500円！水槽のきらめきと淡いパープルに包まれた空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー
◆ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
最大3時間滞在OK。紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー＆ウェルカムドリンク付き
東京プリンスホテルの開業年である1964年にオープンし、半世紀以上の時を越えて愛され続けてきた「ティーサロン ピカケ」。窓からは四季折々の表情を見せる豊かな緑が広がり、ゆったりとしたくつろぎの時間が流れる。
6月末まで楽しめるのは、紫陽花の繊細な色の移ろいを紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー。チョコレートで紫陽花をデコレーションした紫芋のモンブランや、3色のゼリーで紫陽花のグラデーションを表現したパンナコッタなど、華やかにきらめくスイーツは食べるのがもったいない美しさ。ビーツと赤キャベツのマリネ、バジルチキンを巻いた紫の紫陽花をイメージした生春巻きや、花畑をイメージしたオープンサンドなどセイボリーにも工夫が凝らされている。
種類豊富なコーヒー・紅茶のフリードリンクほか、ウェルカムドリンクとして青紫と黄色の2層が美しい紫陽花をイメージしたレモネードも1杯付き。混ぜると色が変わる遊び心あふれたドリンクは、初夏のティータイムのスタートにぴったり。
窓辺の紫陽花アフタヌーンティー〜雨音に咲く 初夏のひととき〜
店舗名：ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
住所：東京都港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル1F
近くの駅：御成門駅、大門駅、浜松町駅、神谷町駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：最大3時間制（1部11:30入店、2部15:00入店の場合)
料金：7,684円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE CAFE
花々に包まれた幻想的な空間のアフタヌーンティー専門店！無料のアニバーサリー特典付き
中目黒駅から徒歩6分、目黒川沿いにある「HAUTE COUTURE CAFE」は、花々に包まれたアフタヌーンティー専門店。天井から降り注ぐ鮮やかな花々は、まるで妖精の庭に迷い込んだかのような夢心地の空間が広がる。
2026年7月6日（火）までは、しっとりと色づく紫陽花を主役にした幻想的なアフタヌーンティーを展開。梅雨の情景を繊細に描き出した「紫陽花の洋梨パフェ」をはじめ、紫陽花のグラスベリーヌ、メロンのショートケーキなど、淡く美しい色合いのスイーツが華やかにテーブルを彩る。
また、メッセージを入れられる無料のアニバーサリー特典も受け付けているので、誕生日や記念日にささやかなサプライズも可能。さらに、推し色リボン、推し色アーティフィシャルフラワーの用意などもしてくれるプランもあるので、推し活応援にもぴったり！
4/30〜期間限定 Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea
店舗名：HAUTE COUTURE CAFE
住所：東京都目黒区青葉台1-16-9 サクラガーデンイースト2F
近くの駅：中目黒駅、代官山駅
提供期間：〜2026/7/6（月）
利用可能人数：2人〜12人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：6,800円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE BRUNCH
雨上がりの晴れた紫陽花をイメージ！紫陽花ともくもくのひつじ雲が印象的なパフェに注目
外苑前駅からほど近い「HAUTE COUTURE BRUNCH」は、“オートクチュール”という名にふさわしく、一点物の仕立てにこだわったフォトジェニックな空間で料理を楽しめる。
こちらでは2026年6月22日（月）まで「紫陽花とひつじ雲のAfternoon Tea」をテーマに、美しいアイスブルーやブルーグレイの紫陽花と、ふわふわの雲が織りなす雨上がりの晴れた紫陽花をイメージしたアフタヌーンティーが登場。なかでも、大きな紫陽花ともくもくのメレンゲでできたひつじ雲が印象的なパフェは注目のスペシャリテ。ぶどうやカシスなどの爽やかなフルーツと濃厚なムースやミルクプリンと合わせながら、初夏の爽やかな味わいを堪能できる。
「カシスとブルーベリーのエクレア」や「マンゴーショートケーキ」などのスイーツ4種はもちろん、「カキフライとチーズのハンバーガ」や「豚しゃぶと冷たいくるみ胡麻だれのお蕎麦」などお食事もしっかりあり満足度もたっぷり。コーヒーや紅茶の飲み放題に加え、グリークヨーグルトの雲とブルーソーダ、わたがしで表現したスペシャルドリンクも付いてくるのでぜひじっくり味わって。
【紫陽花とひつじ雲のAfternoon Tea】青空わた雲ソーダ
店舗名：HAUTE COUTURE BRUNCH
住所：東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
近くの駅：外苑前駅、表参道駅
提供期間：〜2026/6/22（月）
利用可能人数：1人〜10人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：6,000円〜
※税・サ込
◆アクアリウムダイニング 新宿ライム
※6/1（月）〜ティースタンドが「3段スタンド」から「ラウンド型スタンド」に変更となります
ワインやカクテルも飲み放題付きで3,500円！水槽のきらめき空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー
JR新宿駅徒歩1分の「アクアリウムダイニング新宿ライム」。巨大水槽が店内の至る所に散りばめられ、まるで海の中で食事をしている様な雰囲気のレストラン。
そんな水槽のきらめきと淡いパープルに包まれて楽しめるのは、6月末まで限定の「"雨に恋する"紫陽花アフタヌーンティー」。ベリーやカシスを主役にした心ときめく初夏限定メニューが可憐に並ぶ。
フレーバーティーや紅茶、コーヒーのほか、ワインやワインカクテル、トロピカルノンアルコールカクテルなども飲み放題で3,500円というお得な内容。女子会はもちろん、ムードな雰囲気もあいまってデートにもおすすめ。
【アクアリウム★アフタヌーンティー】
店舗名：アクアリウムダイニング 新宿ライム
住所：東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿3F
近くの駅：新宿駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜6人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：3,700円
※税・サ込
写真／HAUTECOUTURECAFE
梅雨の季節を彩る美しい紫陽花。紫やブルー、ピンクなど淡い色合いで街なかを癒してくれる、そんな紫陽花をテーマにしたアフタヌーンティーがこの時期限定で味わえる。グラデーションの美しさをスイーツで表現した品々は華やかで上品なものばかり。“推し色”が紫系の人にもおすすめ！
・東京都内で楽しめる、紫やブルーのグラデーションが美しい“紫陽花”をテーマにしたアフタヌーンティーをご紹介
・「ティーサロンピカケ／東京プリンスホテル」：最大3時間滞在OK！半世紀以上も愛され続けてきたティーサロン。豊かな緑を前に紫陽花の繊細な色の移ろいを紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー
・「HAUTECOUTURECAFE」：目黒川沿いにあるアフタヌーンティー専門店！花々に包まれた幻想的な空間で紫陽花スイーツを味わえる。無料のアニバーサリー特典付き
・「HAUTECOUTUREBRUNCH」：外苑前からほど近く、店内も紫陽花ディスプレイのレストラン。紫陽花ともくもくのひつじ雲が印象的なスペシャリテのパフェに注目
・「[[アクアリウムダイニング 新宿ライム
>https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1355/afternoontea/#plan]]」：ワインやカクテルも飲み放題付きで3,500円！水槽のきらめきと淡いパープルに包まれた空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー
◆ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
最大3時間滞在OK。紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー＆ウェルカムドリンク付き
東京プリンスホテルの開業年である1964年にオープンし、半世紀以上の時を越えて愛され続けてきた「ティーサロン ピカケ」。窓からは四季折々の表情を見せる豊かな緑が広がり、ゆったりとしたくつろぎの時間が流れる。
6月末まで楽しめるのは、紫陽花の繊細な色の移ろいを紫や青のグラデーションで表現したアフタヌーンティー。チョコレートで紫陽花をデコレーションした紫芋のモンブランや、3色のゼリーで紫陽花のグラデーションを表現したパンナコッタなど、華やかにきらめくスイーツは食べるのがもったいない美しさ。ビーツと赤キャベツのマリネ、バジルチキンを巻いた紫の紫陽花をイメージした生春巻きや、花畑をイメージしたオープンサンドなどセイボリーにも工夫が凝らされている。
種類豊富なコーヒー・紅茶のフリードリンクほか、ウェルカムドリンクとして青紫と黄色の2層が美しい紫陽花をイメージしたレモネードも1杯付き。混ぜると色が変わる遊び心あふれたドリンクは、初夏のティータイムのスタートにぴったり。
窓辺の紫陽花アフタヌーンティー〜雨音に咲く 初夏のひととき〜
店舗名：ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
住所：東京都港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル1F
近くの駅：御成門駅、大門駅、浜松町駅、神谷町駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：1人〜4人
滞在制限時間：最大3時間制（1部11:30入店、2部15:00入店の場合)
料金：7,684円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE CAFE
花々に包まれた幻想的な空間のアフタヌーンティー専門店！無料のアニバーサリー特典付き
中目黒駅から徒歩6分、目黒川沿いにある「HAUTE COUTURE CAFE」は、花々に包まれたアフタヌーンティー専門店。天井から降り注ぐ鮮やかな花々は、まるで妖精の庭に迷い込んだかのような夢心地の空間が広がる。
2026年7月6日（火）までは、しっとりと色づく紫陽花を主役にした幻想的なアフタヌーンティーを展開。梅雨の情景を繊細に描き出した「紫陽花の洋梨パフェ」をはじめ、紫陽花のグラスベリーヌ、メロンのショートケーキなど、淡く美しい色合いのスイーツが華やかにテーブルを彩る。
また、メッセージを入れられる無料のアニバーサリー特典も受け付けているので、誕生日や記念日にささやかなサプライズも可能。さらに、推し色リボン、推し色アーティフィシャルフラワーの用意などもしてくれるプランもあるので、推し活応援にもぴったり！
4/30〜期間限定 Hydrangea × Rain Jewels Afternoon Tea
店舗名：HAUTE COUTURE CAFE
住所：東京都目黒区青葉台1-16-9 サクラガーデンイースト2F
近くの駅：中目黒駅、代官山駅
提供期間：〜2026/7/6（月）
利用可能人数：2人〜12人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：6,800円
※税・サ込
◆HAUTE COUTURE BRUNCH
雨上がりの晴れた紫陽花をイメージ！紫陽花ともくもくのひつじ雲が印象的なパフェに注目
外苑前駅からほど近い「HAUTE COUTURE BRUNCH」は、“オートクチュール”という名にふさわしく、一点物の仕立てにこだわったフォトジェニックな空間で料理を楽しめる。
こちらでは2026年6月22日（月）まで「紫陽花とひつじ雲のAfternoon Tea」をテーマに、美しいアイスブルーやブルーグレイの紫陽花と、ふわふわの雲が織りなす雨上がりの晴れた紫陽花をイメージしたアフタヌーンティーが登場。なかでも、大きな紫陽花ともくもくのメレンゲでできたひつじ雲が印象的なパフェは注目のスペシャリテ。ぶどうやカシスなどの爽やかなフルーツと濃厚なムースやミルクプリンと合わせながら、初夏の爽やかな味わいを堪能できる。
「カシスとブルーベリーのエクレア」や「マンゴーショートケーキ」などのスイーツ4種はもちろん、「カキフライとチーズのハンバーガ」や「豚しゃぶと冷たいくるみ胡麻だれのお蕎麦」などお食事もしっかりあり満足度もたっぷり。コーヒーや紅茶の飲み放題に加え、グリークヨーグルトの雲とブルーソーダ、わたがしで表現したスペシャルドリンクも付いてくるのでぜひじっくり味わって。
【紫陽花とひつじ雲のAfternoon Tea】青空わた雲ソーダ
店舗名：HAUTE COUTURE BRUNCH
住所：東京都港区南青山2-27-18 AOYAMA M’s TOWER パサージュ青山 2F
近くの駅：外苑前駅、表参道駅
提供期間：〜2026/6/22（月）
利用可能人数：1人〜10人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：6,000円〜
※税・サ込
◆アクアリウムダイニング 新宿ライム
※6/1（月）〜ティースタンドが「3段スタンド」から「ラウンド型スタンド」に変更となります
ワインやカクテルも飲み放題付きで3,500円！水槽のきらめき空間で楽しむ紫陽花アフタヌーンティー
JR新宿駅徒歩1分の「アクアリウムダイニング新宿ライム」。巨大水槽が店内の至る所に散りばめられ、まるで海の中で食事をしている様な雰囲気のレストラン。
そんな水槽のきらめきと淡いパープルに包まれて楽しめるのは、6月末まで限定の「"雨に恋する"紫陽花アフタヌーンティー」。ベリーやカシスを主役にした心ときめく初夏限定メニューが可憐に並ぶ。
フレーバーティーや紅茶、コーヒーのほか、ワインやワインカクテル、トロピカルノンアルコールカクテルなども飲み放題で3,500円というお得な内容。女子会はもちろん、ムードな雰囲気もあいまってデートにもおすすめ。
【アクアリウム★アフタヌーンティー】
店舗名：アクアリウムダイニング 新宿ライム
住所：東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿3F
近くの駅：新宿駅
提供期間：〜2026/6/30（火）
利用可能人数：2人〜6人
滞在制限時間：2時間制（L.O.1時間30分）
料金：3,700円
※税・サ込