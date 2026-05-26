東京・池袋にある「CAFE CINNAMON」は26日までに公式SNSを通じ、今年12月29日をもって閉店すると発表した。

同カフェは大人気男性アイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ!!」に登場するカフェを再現して2021年5月26日にオープン。ゲーム内に登場する「Crazy:B」のキャラクター・椎名ニキがバイトするカフェで、ゲーム内に登場する内装まで忠実に再現し、キャラクターにちなんだメニューを提供して多くのファンに愛されてきた。

25日に公式SNSを通じて「テナント・設備の老朽化を理由にプロジェクトを終了こととなりました」と発表。終了は今年の12月29日だといい「のこり7か月とはなりますが、最後まで、心安らぐひと時・憩いの場をご提供できるよう努めてまいります」と呼びかけた。

この発表に、ファンからは「あんスタの世界をそのまま感じられるとても大好きな空間でした」「めっちゃくちゃ悲しい」「契約満了じゃなく老朽化が理由って、建物がボロボロになるまでファンに愛され続けた証拠なんだなって思うと泣ける」「作中に出てくるカフェを現実の世界で常設カフェとして運営してくれたの本当に嬉しい場所でした」と惜しむ声が多く寄せられた。