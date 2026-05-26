米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２５日、電話で会談した。

ロシア外務省の発表によると、ラブロフ氏は、ロシア軍がウクライナの首都キーウへの大規模攻撃を再び実施すると伝達した。「意思決定の中枢」やウクライナ軍の関連施設が標的になると説明した。

米国務省の発表では、ウクライナ情勢や米露関係などを協議したとしているが、キーウへの再攻撃については触れていない。

露外務省は２５日、電話会談に先立ち声明を出し、露軍の大規模攻撃に備え、各国や国際機関に対して外交団などをキーウから退避させるよう忠告した。

ロシアはウクライナが同国東部ルハンスク州の露軍占領地域で「学生寮」を攻撃したと主張し、２４日未明に「報復」としてキーウへの大規模攻撃を行った。

ウクライナ側はルハンスク州の攻撃について、軍事関連施設を狙ったと反論している。ニュースサイト「ウクライナ・プラウダ」によると、同国のアンドリー・シビハ外相は２５日の記者会見で、「ロシアの脅迫に屈することがないようパートナー（諸国）と協議している」と述べ、各国との結束を強調した。