出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。公式サイトで伝えた。今年10月6日発売の11月号もって終了する。

同誌は1994年4月、「本の情報誌」として株式会社リクルートで創刊。株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降現在に至るまで株式会社KADOKAWAから刊行されていた。

同社は「創刊以来、長きにわたり、『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた読者の皆様、並びにご支援を賜りました作家、関係者の皆様、そして広告主の皆様に、編集部一同、心より感謝申し上げます」と感謝を伝え「創刊から32年、時代とともに誌面の特色を変化させながらも、“本の楽しさを伝える”という一貫した役割を担い、常に読者作品との新しい出会いの場を創出すべく邁進してまいりました。しかしながら、昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」と経緯を説明。

また「なお、定期購読をされている皆様には、担当者より別途、返金手続きに関する案内を差し上げますので、今しばらくお待ちください」と、定期購読者については返金に応じると呼びかけた。