【MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [メカニカルクリア]】 5月26日11時～ 予約受付開始 7月 発送予定 価格：18,700円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [メカニカルクリア]」3次販売分の予約受付を5月26日11時からプレミアムバンダイにて開始する。価格は18,700円。本商品は7月発送予定となっている。

本商品は、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場するストライクフリーダムガンダムをメカニカルクリア仕様で再現した1/100スケールの組み立て式プラモデル。“金属表現”をメカニカルクリア仕様にすることで内部構造を細部まで楽しめる。「フレーム連動可動」ギミックを搭載し、各部装甲の可動ギミックが連動してスライドすることでなめらかな可動を実現する。本商品では、「ロングレンジビームライフル」や「シュペールラケルタビームサーベル」といった豊富な武装類が付属する。

付属武装：ビームライフル×2/ビームサーベル×2

付属品：ハンドパーツ一式/エフェクトパーツ一式/フィギュア×2（キラ・ヤマト、ラクス・クライン）/ディスプレイベース

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