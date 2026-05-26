【RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天（アマツ）【再販】】 予約開始：5月26日11時 7月 発送予定 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天（アマツ）」を7月に再販する。5月26日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,850円。

本製品は、漫画「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」より、ロンド・ギナ・サハクが搭乗する「ガンダムアストレイゴールドフレーム天（アマツ）」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。

RG独自の考証に基づき、ゴールドフレーム天を立体化。天ミナと異なる特徴的な形状を再現しており、トリケロス改、マグノイクタチ、マガノシラホコなどの武装が付属しているほか、背面の巨大兵器マガノイクタチは、展開・伸縮機構を搭載。マガシラノホコの射出ギミックも再現している。

側頭部・左肩部・左太腿部など、通常時の天とは異なる「未完成」状態を再現しており、改修前の「トリケロス」を、ディテール豊かな新規造形を交えて再現。先端部にはビームサーベルのビーム刃を取り付けることができる。

豊富な手首パーツが付属するほか、新規の専用マーキングシールおよび、天ミナと同デザインのリアリスティックデカールが付属している。

「RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天（アマツ）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PP、ABS、PVC

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは多少異なる場合がございます。