白石麻衣イメージモデルのfeliamo新作♡自然に盛れるラテカラーが登場

毎日のメイクに自然な華やかさを添えたいなら、カラコン選びにもこだわりたいもの。白石麻衣さんがイメージモデルを務めるカラーコンタクトブランド「feliamo（フェリアモ）」から、2026年5月29日（金）より新色2色が登場します。今回のテーマは、どんな瞳にもすっとなじむ“ラテカラー”。ナチュラルなのに印象的な目元を叶えてくれる、今の気分にぴったりなカラーです。毎日使いたくなる新しい2色をチェックしてみましょう♡

feliamoから新色ラテカラーが登場

今回の新色は、虹彩の色による発色の差を抑えながら、黒目さんにも茶目さんにも自然になじむよう開発されたのがポイント。

パーソナルカラーを選ばず使いやすく、オフィスやお出かけなどさまざまなシーンに寄り添ってくれます。

さらに、主張しすぎない細フチデザインも魅力。さりげなく瞳を引き締めながら、やりすぎ感のないくりっとした目元に仕上がります♪

「Choco Mist（チョコミスト）」



DIA14.2mm／着色直径13.0mm

抜け感のあるチョコカラーに、自然な細フチをプラス。裸眼風なのにしっかり可愛い、新しい定番カラーです。

「Chai Cafe（チャイカフェ）」



DIA14.2mm／着色直径13.2mm

まろやかなベージュカラーで、やさしくやわらかな印象に。小さめサイズながら自然に盛れる、ナチュラル派にうれしいカラーです。

※1day・1monthとも同色展開ですが、含水率の違いにより発色に若干の差があります。

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1day＆1monthのラインナップをチェック

新色はfeliamoの1day・1monthどちらにも登場。ライフスタイルに合わせて選べます。

【feliamo 1day】

価格：1,760円（10枚入り）

カラー：全20色

レンズ：BC8.6mm／DIA14.2mm・14.5mm

含水率：55％（UVカット）

使用期限：終日装用・1日交換

【feliamo 1month】

価格：1,650円（2枚入り）

カラー：全11色

レンズ：BC8.6mm／DIA14.2mm・14.5mm

含水率：38％

使用期限：終日装用・1カ月交換

5月29日（金）よりQoo10メガ割に合わせて、Qoo10と一部WEB店舗で先行発売。一般発売は6月11日（木）11:00からスタート予定です。

さらに、新色発売を記念したモニターキャンペーンも開催。TikTok・Instagram・Xで合計50名にプレゼントされるので、気になる方はぜひチェックを。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使いください。

※初めての方は眼科受診を推奨いたします。

毎日の瞳にさりげないときめきを♡

メイクの雰囲気を大きく変えすぎず、自然に魅力を引き出してくれるfeliamoの新色。白石麻衣さんのような透明感のあるやわらかな目元に近づけるのも嬉しいポイントです♡

ナチュラル派の毎日に寄り添ってくれるラテカラーは、この夏の新定番になりそう。気負わず使えて、ふと鏡を見るたび気分が上がる。そんな一枚を見つけてみてくださいね。