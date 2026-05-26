「ドジャース−ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務めた。木原氏が三浦氏を力強く持ち上げ、チェアリフトからの投球にスタンドが大きくどよめいた。

ロバーツ監督が捕手役となり、マウンドの手前に立ったりくりゅうペア。木原氏が三浦さんを持ち上げると、スタンドは大きくどよめいた。そして三浦さんの右腕から放たれたボールはワンバウンドで指揮官のもとへ。惜しくもノーバウンド投球とはならなかったが、さすがの勝負強さを見せ、拍手と歓声に包まれた。

本番前にはまさかのハプニングも起こった。２人そろってフィールドに登場すると、三浦さんがボールボーイを相手に練習を開始。だが１投目でボールをうまく握れず、右斜め２メートルのところにポトリと落ちた。

これに恥ずかしかったのか、三浦さんはすぐに木原氏のもとへ駆け寄ると、なぐさめられていた。そして２人で投げ方を再度、確認していた。

本番前に取材に応じた際には「投げ方を教えてもらいました。うまいので」と木原氏に投げ方を伝授されたことを明かしていた三浦さん。待機中にはスタンドからの歓声に手を振って応えていた。