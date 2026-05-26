ヤーレンズ出井、第1子誕生を発表 妻が妊娠中だった『M-1』決勝の裏側明かす
お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介（39）が、25日放送のABCラジオ『ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜』（毎週月曜 後9：15）に生出演し、第1子誕生を発表した。
【画像】ヤーレンズ出井が第1子誕生を発表 冠ラジオ番組が祝福
出井は「先週収録だったのにはワケがありまして、というのも、私、出井ですね、子どもが産まれましたー！」と報告。相方の楢原真樹（39）は「え？」と驚きながら祝福した。
出井は「妻がずっと妊娠してましてね、去年の末ぐらいからか、下半期から妊娠してまして」と明かし、「私、去年の『M-1』のときね、映像とか写真とかみたら分かると思うんですけど、ちょっとやせてるんですよ」「奥さんがちょうどつわりの時期で年末、つわりがきつくて、全然ご飯食べられなくて、一緒に暮らしてるじゃん、俺もつられてご飯食べなくなっちゃった」と裏話。
産婦人科にも同行していたという。「『M-1』の時期ぐらいから通いだして」と振り返り、当初担当医は「（出井のことを）多分あんまり知らない感じだった」というが、「『M-1』終わって1発目の検診行ったときに、俺の顔見るなり『いやー、トップバッターつらいですね』って（言われた）」と笑わせ、リスナーにも感謝を伝えた。
出井は1987年3月2日、神奈川県生まれ。2011年に楢原とヤーレンズを。漫才日本一を決める『M-1グランプリ』3年連続決勝進出。24年5月に結婚を発表していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。
【画像】ヤーレンズ出井が第1子誕生を発表 冠ラジオ番組が祝福
出井は「先週収録だったのにはワケがありまして、というのも、私、出井ですね、子どもが産まれましたー！」と報告。相方の楢原真樹（39）は「え？」と驚きながら祝福した。
出井は「妻がずっと妊娠してましてね、去年の末ぐらいからか、下半期から妊娠してまして」と明かし、「私、去年の『M-1』のときね、映像とか写真とかみたら分かると思うんですけど、ちょっとやせてるんですよ」「奥さんがちょうどつわりの時期で年末、つわりがきつくて、全然ご飯食べられなくて、一緒に暮らしてるじゃん、俺もつられてご飯食べなくなっちゃった」と裏話。
出井は1987年3月2日、神奈川県生まれ。2011年に楢原とヤーレンズを。漫才日本一を決める『M-1グランプリ』3年連続決勝進出。24年5月に結婚を発表していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。