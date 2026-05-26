タレント関根勤（72）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント明石家さんま（70）の最強エピソードを語り合った。

この日はお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！がゲスト出演し、「ある意味怖い芸能人」を語り合う企画を配信。くっきー！は「明石家さんま」の名を挙げ「人体的にさんまさんが…」と、さんまの超人ぶりを“怖い”と表現した。

関根はさんまについて「運動神経も凄い」といい、「あんなに細いのに、中学の時に奈良県の大会に出て相撲で準優勝した」「運動神経もいいし、作戦もできるし、サッカーもできるし、数学も凄い。めっちゃくちゃ凄いのよ」と、肉体的にも頭脳的にも優れているとエピソードを交えて力説。「インフルエンザにもなったことがないって。風邪もひいたことない。コロナもない。ちょっと風邪ひいたときは、みかんを食べて、太陽に向かって走れば治るんだって」と明かし、くっきー！も「人類の最高傑作かもしれない」と褒めたたえた。

続けて関根は「俺、さんまさんと浅田美代子さんに結婚してほしかった」と、女優・歌手として一世を風びした浅田美代子の名をポツリ。「なぜかっていうと…浅田美代子さんも風邪をひいたことがない。2人とも病院に行ったことがない」といい、「ロケでタイかインドに行ったら、スタッフは1週間下痢をしたんだって。さんまさんも1日下痢をして。浅田さんは、一切関係なかった」と回顧。くっきー！が「強っ」と驚くと、関根は続けて「それで浅田さん“便秘気味だからかな”って言ったの。だから、さんまさんと浅田さんの凄い遺伝子を入れたらものすっごい強い子になると思う」と思いを明かした。