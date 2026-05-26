２５日午前６時４５分頃、京都市上京区の京都御苑（１周約４キロ）周辺にシカがいると目撃者から１１０番があった。

駆けつけた府や京都市の担当課職員と上京署員らが、午前９時半頃に苑内の草むらにうずくまっているシカ１頭を発見。職員らが捕獲しようとしたが、シカは苑内を逃げ回った。約２時間半後に見失い、行方はわからなくなった。けが人など被害はなかった。

府林務課や京都市農林振興室によると、シカは成獣とみられる。保護して近くの山に放とうと、職員らは自転車などで追いかけ、捕獲を試みた。シカは歩行者らの間をかき分けて逃げ回ったという。

追い込んで網をかぶせようとしたり、吹き矢で麻酔をかけようとしたりしたが、ジャンプなどされていずれも失敗。その後、シカが苑の北東隅のエリアから西へ向かって逃げ、行方がわからなくなった。府警は防犯メールで注意を呼びかけている。

市内の山間部ではシカが生息し、鴨川沿いでも目撃されているという。２０２３年にも苑内にシカが入り込んでいる。

苑内を自転車で通行中に遭遇した上京区の男性（７２）は「自分の方にシカが向かってきたのでびっくりした。ぴょんぴょんと跳んでいて、とても捕らえられる速さではなかった」と話した。