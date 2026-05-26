◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、始球式を務めた。捕手役にはロバーツ監督が異例の捕手参戦した。木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、球場からはどよめき。三浦さんが投じた一投は惜しくもノーバウンドとはならなかったが、大きな拍手が送られた。三浦さんによれば、「ペアだったらこれしかない」とこの形が実現したという。

三浦さんは「ＲＩＫＵ」の背ネームに背番号「６」。木原さんは「１２」の背番号に「ＲＹＵＩＣＨＩ」のドジャースユニホーム姿でグラウンドに登場した。笑顔で記念撮影にも応じると、仲良くボールの握りなどを確認。キャッチボールを行うなど、本番に向けて入念な準備をしていた。三浦さんは「光栄な気持ちで、私たちここまで頑張ってきて良かったなっていう風に思います」と笑顔。木原さんも「初めてグラウンドに入れていただけて、もう今感動しかない。芝生もスケートのリンクのように綺麗ですごく感動で、触ってしまいたくなるような感覚です」と感無量の様子だった。

この日は大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。ロッキーズには、菅野智之投手も所属している。