三櫻工業<6584.T>が大幅に４日続伸となっている。同社は２５日、中国の子会社が６月３～５日に開催される「第１２回上海国際データセンター産業展覧会」に出展すると発表。これが株価を刺激しているようだ。



この展示会は、人工知能（ＡＩ）、コンピューティング基盤、液冷、エネルギー分野における最新技術と業界動向をテーマに、中国データセンター産業の技術革新と持続可能な発展を推進するもの。同社グループは液冷システム向け各種ソリューション及び最新製品を展示する予定で、液冷技術の高効率化・軽量化・コスト最適化につながる各種ソリューションを紹介するという。



出所：MINKABU PRESS