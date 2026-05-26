芝浦機械<6104.T>は４日ぶりに急反落し、ストップ安となる前営業日比７００円安の４２１０円に売られた。２５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１３７０億円（前期比３．２％増）、営業利益予想は４２億円（同３．８％減）、最終利益予想は２０億円（同９４．４％増）としており、営業減益の見通しを嫌気した売りが出ている。地政学リスクの高まりから設備投資に慎重な姿勢が見られるうえ、原油や部材の調達難や価格高騰の懸念など先行き不透明な状況が続く。２６年３月期末時点の受注残高は前年同期比１１．７％減の９６６億４０００万円だった。なお、想定為替レートは１ドル＝１５０円とした。



２６年３月期は売上高が前回予想の１４００億円から１３２８億１５００万円（前の期比２１．０％減）、営業利益が５０億円から４３億６７００万円（同６９．０％減）、最終利益が３３億円から１０億２８００万円（同９１．８％減）に下振れして着地した。売上高及び営業利益は主に成形機セグメントで設備投資を様子見する動きが見られたことで、前回予想に届かなかった。経常利益は前回予想並みの水準になったものの、最終利益では２５年１１月に連結子会社化したＳＨＩＢＡＵＲＡ ＭＡＣＨＩＮＥ ＬＷＢ ＧｍｂＨののれんの減損損失、射出成形機事業における中国での生産体制の再編に伴う特別退職金の計上などが負担となり、前回予想を大きく下回った。



出所：MINKABU PRESS