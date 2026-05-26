チェンジホールディングス<3962.T>はふるさと納税プラットフォームの運営や自治体向けデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援などを展開する。業績はトップラインの伸びが長期にわたって続いており、２７年３月期は５７８億２３００万～５９０億円（前期比９．５～１１．７％増）と過去最高更新基調を継続する見通し。営業利益は１１５億～１２５億円（同２．４～１１．４％増）を見込んでいる。指標面ではＰＥＲ１０倍前後と割安感がある。



株価は１０００円大台を下回る水準で推移しているが、３ケタ台は買い溜めて報われる公算が大きい。２０２０年９月には修正後株価で６３９０円の上場来高値をつけた経緯があり、天井の高さは魅力。当面は１月２３日につけた年初来高値１１２０円が上値目標に。（桂）



出所：MINKABU PRESS