血液疾患治療の進歩がもたらした“新たな課題”への挑戦―「HEMA-Bridge」プロジェクトが始動

近年、白血病や悪性リンパ腫などの血液疾患の治療は長足の進化を遂げ、かつては「不治の病」とされた病気が、医学の進歩により長く付き合いながら生きていく「慢性疾患」へと変わりつつあります。しかし、進歩の裏で医療現場では「専門医への患者集中」という新たな課題が浮き彫りになっています。こうした課題を解決するため、日本血液学会、福島県および三重県の医師会、ノバルティス ファーマが協力し、医療連携プロジェクト「HEMA-Bridge（ヘマ・ブリッジ）」を始動させました。本稿では、血液疾患治療の歴史を振り返りながら、現場が抱える課題と、その解決に向けた本プロジェクトの概要、そして期待される未来像についてお伝えします。





血液疾患治療 進歩の歴史

日本血液学会理事長（京都大学医学部附属病院 病院長）の髙折晃史先生は、ここ20年間で血液疾患の治療が「非常に進歩した」と振り返ります。1980～90年代にかけては、白血病やリンパ腫、骨髄腫といった代表的な血液疾患の治療は、強力な抗がん剤を用いた化学療法に加え、白血病では骨髄移植などの同種移植、リンパ腫や骨髄腫では自家移植が主流でした。当時は有効な治療法が限られており、数年で命を落としてしまうケースも少なくありませんでした。

しかし、2000年代に入ると、がん細胞の特定の分子を狙い撃ちにする「分子標的薬」が登場します。これにより、例えば慢性骨髄性白血病は、飲み薬を服用するだけで通常の生活を送れるほどに予後が改善しました。さらに2010年代後半からは、患者さん自身の免疫細胞の遺伝子を改変してがん細胞を攻撃させる「CAR-T細胞療法」や、特殊な「二重特異性抗体」といった治療法が次々と実用化され、かつては厳しい状況だった病気でも、10年以上の長期生存も可能な時代を迎えています。

患者数の急増と専門医への一極集中という新たな課題

医療の進歩によって生存期間が大幅に延びたことに伴い「血液疾患の患者数が急激に増え続けている」という新たな現実が医療現場に重くのしかかっています。少子高齢化によって日本の総人口が減少局面に入る2040年に向けても、高齢者人口の増加を背景に、血液疾患の患者数はさらに増加すると予測されています。一方で、治療を担う日本血液学会血液専門医の数自体は増えてはいるものの、急増する患者数には追いついていないのが現状です。

血液疾患は病態が複雑で、診断や治療には高度な専門性が必要です。そのため、地域の内科医からは「専門外なので診るのが難しい」と懸念されがちです。また患者さん側も「ずっと専門医に診てほしい」と考えるため、治療が一段落して状態が安定していても、高度医療を担う基幹病院の専門医のもとに長期間とどまるという構造的な問題が起きています。

患者さんは定期的な経過観察のためだけに、片道数時間かかっても遠方の基幹病院まで通院し、長い待ち時間を費やし、仕事や日常生活に大きな制約が生じています。一方、受け入れる基幹病院側も過重労働となり、本来注力すべき新たな患者さんの高度な治療や、先進医療の開発、若手医師の教育などに十分な時間を割くことが難しくなっています。

加えて、地域によって専門医の数に大きなばらつきがある「医師偏在」も深刻です。CAR-T細胞療法や同種移植のような高度医療は限られた大病院でしか実施できず、専門医の少ない地域に住む患者さんは、これらの恩恵を十分に受けられないという「医療の地域格差」も顕在化しています。

「HEMA-Bridge」プロジェクトとは

こうした現状を打破すべく、日本血液学会、地域の医師会、ノバルティスファーマが協力し、患者さんの負担軽減と地域医療格差の是正を両立させる医療体制確立を目指す「HEMA-Bridge」プロジェクトが2026年4月に始動しました。本プロジェクトでは、基幹病院で治療を終えて病状が安定し、無治療で経過観察中の患者さんを地域のクリニックへ「逆紹介」し、日常的な診療を地域の内科医らに担ってもらう仕組み（病診連携）の構築を進めます。

「単に患者さんを紹介しっぱなしというわけではありません」と、本事業の責任者である日本血液学会理事（福島県立医科大学医学部血液内科学講座主任教授）の池添隆之先生は強調します。地域のクリニックで安心して診療を引き継げるよう、日本血液学会に所属する各領域の専門医が監修した「フォローアップガイド」が作成されました。このガイドには、疾患ごとの概要をはじめ、地域のクリニックで「どの程度の頻度で、どのような検査や診察を行うべきか」、そして「どのような異常が出れば基幹病院へ再紹介すべきか」が明記されています。これにより、日頃は血液疾患をあまり診ていない地域の医師でも安心して事業に参加でき、患者さんも住み慣れた地域でフォローアップを受けることができるようになります。治療が再び必要になった際は、速やかに基幹病院へ再紹介され、血液専門医が責任をもって対応する体制が整えられます。

対照的な2県からのスタート

本プロジェクトは、まずモデルケースとして福島県と三重県の2県でスタートします。この2県が選ばれたのには明確な理由があります。

三重県は、人口あたりの血液専門医の数が全国平均と比べて比較的多い県です。しかし、南北約180kmの細長い地形をしており、基幹病院や専門医が北中部（津市など）に集中しているため、南半分の地域（東紀州医療圏など）では高度な医療機関へのアクセスが非常に困難という特徴があります。三重県医師会の馬岡晋会長は、「南部では医師の高齢化と減少が進んでいます。県内の北でも南でも均等に医療・福祉・介護の恩恵を受けられるようにすることが最大の目標です。今回のプロジェクトがその解決策の一つになることを期待しています」と語ります。

一方、福島県は血液専門医数が全国平均を大きく下回り、特に会津や相双地区といった地方部では医師不足も顕著です。全国で3番目の面積という広さに加えて山間部や過疎地の広がりもあって、患者さんが基幹病院である福島県立医科大学附属病院を受診するために車で2～3時間かけて移動しなければならない過酷な現状があります。福島県医師会の石塚尋朗会長は、「過疎化が進む地域でも、患者さんが公平に診察を受けられるシステムを作りたい。機能分化と集約化を進めるためにも、協力を惜しまないという方針です」と意気込みます。

専門医が多いが地域偏在がある「三重県」と、専門医の絶対数が少なく面積が広大な「福島県」。この対照的な二つの地域で連携のモデルを実証し、ノウハウを蓄積することで、将来的には全国のあらゆる地域へこのシステムを波及（横展開）させていくことが狙いです。

限りある医療資源の適正配置へ

「HEMA-Bridge」がもたらすのは、患者さんの「利便性の向上」です。長時間かけて遠くの病院へ通う負担がなくなり、地域のクリニックで安心して日常の医療を受けられるようになります。

また、医療機関側にとっても大きな意義があります。基幹病院の専門医は、経過観察の患者さんを地域のクリニックに任せることで新たな余裕が生まれ、その時間を、CAR-T細胞療法などの高度先進医療、そしてこれからの医療を支える研究や教育に充てることができます。池添教授はこれを「限られた医療資源の適切な再配分」と表現します。

さらに、悪性リンパ腫の患者会（グループ・ネクサス・ジャパン）からも、「通院負担の軽減につながる重要な取り組み」として強い期待が寄せられています。一方で、「転院に不安を感じる患者さんもいるため、丁寧な説明と理解が欠かせない」との意見もあり、医療者側が患者さんの不安に寄り添い、基幹病院とクリニックが連携して支える仕組みであることを伝えていくことが今後の鍵となります。

システムの全国拡大目指す

髙折理事長は会見の最後に、第二次ベビーブーム世代が65歳以上になり高齢者人口がピークに達する「2040年問題」に触れました。高齢者の増加により医療ニーズが変化する未来において、今のままの大学病院への集中型システムでは高度な先進医療を継続していくことができなくなります。

「全国の都道府県にはそれぞれ異なった条件があります。今回の取り組みをスタートとして、進捗の分析をし、うまくいったものを追加しながら二次的にこのシステムを全国に広げることを学会として考えています。10年後には全国の医師が少ない地域でも、血液疾患の患者さんが安心して治療や経過観察を受けられる未来を作りたい」と髙折理事長は語りました。