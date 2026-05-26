開催：2026.5.26

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 2 - 10 [ナショナルズ]

MLBの試合が26日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

1回表、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CLE 0-1 WSH、3番 カーティス・ミード 7球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CLE 0-3 WSH

2回表、7番 ジェーコブ・ヤング 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CLE 0-4 WSH、2番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CLE 0-6 WSH

2回裏、4番 リース・ホスキンス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-6 WSH

3回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CLE 1-7 WSH

4回裏、6番 アンヘル・マルティネス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-7 WSH

5回表、3番 カーティス・ミード 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CLE 2-8 WSH

6回表、2番 ルイス・ガルシア 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CLE 2-10 WSH

試合は2対10でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで0勝7敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 09:46:14 更新