スーパーセレブ女子4名の「光と闇」にせまる「ABEMA」オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』放送開始

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は6月20日（土）夜9時より、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を無料放送開始します。

【ティザー映像】https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p701

■世界各国で華やかに人生を送るセレブ女子の「秘密」とは？

新たに放送開始される『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。

同番組では、貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9ヶ国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていきます。

さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。

グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングです。なお、セレブ女子たちを見守るスタジオMCは後日発表予定。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

誰もがまだ開いたことがない、“スーパーセレブ女子”たちの秘密の扉の先にはどんな世界が待っているのか？ それぞれの人生の行方に、要注目です。（番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059 ）

■番組で密着する“スーパーセレブ女子”4名

MONAKO

Lara

うれしのちゃん

藤井サチ

◇＜主題歌起用 グレイシー・エイブラムス＞

カリフォルニア出身のシンガー・ソングライター。2019年にデビューし、2023年にデビュー・アルバム『Good Riddance』をリリース。この時にグラミー賞最優秀新人賞にノミネートされた。感情移入しやすい歌詞と、地に足の着いた感性が現れた歌で着実に熱狂的なファンを増やしていったグレイシーは翌年に2ndアルバムとなる『The Secret ofUs』をリリース。全英1位、全米2位を記録し、収録曲の「I Love You, I’m Sorry」はTikTokで再生回数30億回を超え、「us.」はテイラー・スウィフトをフィーチャリング・アーティストに迎えグラミー賞にノミネートされ、日本発Netflix恋愛リアリティシリーズ「オフライン ラブ」の主題歌に抜擢されるなど、大きなヒットを記録している。

その後にリリースした『The Secret of Us（Deluxe）』に収録された「That’s So True」はBillboardストリーミングチャートで全米1位、Billboard UKシングルチャートで全英1位、Billboardシングルチャートにて初のTop10入りを果たした。自身のツアーやテイラー・スウィフトの『THE ERAS TOUR』、オリヴィア・ロドリゴの『Sour Tour』のオープニング・アクトなど数多くのライヴで絶賛され、昨年の4月にZepp Hanedaで開催された初来日公演は即完売を記録した。今年7月17日に3rdアルバム『Daughter from Hell』をリリース予定。

【和訳MV】グレイシー・エイブラムス／Risk

https://youtu.be/o7CtqESp9s0?si=IX9GcwZs5IQfD9PR

■番組概要

「ABEMA」新作オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059

『CELEB SECRET』ティザー映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p701

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