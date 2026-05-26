俳優・出口夏希がワイヤーアクションを熱演！Vaundy、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』主題歌「イデアが溢れて眠れない」MV公開

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Vaundyが、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』主題歌として書き下ろした新曲「イデアが溢れて眠れない」のMVを公開した。

■MVは、Vaundyにとって通算9作目となる監督作品

MVには、Vaundyが自身9作目となる監督を務め、ドラマにも出演中の俳優・出口夏希が出演。“アイデアが生まれる瞬間の頭の中のカオス”を表現した作品とのことで、自分の中に芽生えたアイデアの種を逃すまいと掴み、未来の自分に導かれ紡いでいくストーリーとなっている。

次々と変わる場面転換や壮大なスケールで描かれたアクションシーンにも注目。なお、こちらのMVのメイキングは5月28日放送のフジテレビ系『STAR』にて初解禁予定だ。

ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。楽曲「イデアが溢れて眠れない」も、難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた作品となっている。

■出口夏希 コメント

■Vaundy 楽曲コメント

■リリース情報

2026.04.20 ON SALE

Vaundy

DIGITAL SINGLE「イデアが溢れて眠れない」

2026.04.12 ON SALE

Vaundy・yama

DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

2026.06.10 ON SALE

Vaundy・yama

SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

■関連リンク

『サバ缶、宇宙へ行く』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/sabauchu

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/