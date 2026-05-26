26日10時現在の日経平均株価は前日比189.82円（-0.29％）安の6万4968.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は687、値下がりは809、変わらずは66。



日経平均マイナス寄与度は357.21円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が120.68円、キオクシア <285A>が68.52円、フジクラ <5803>が55.51円、中外薬 <4519>が41.33円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を392.61円押し上げている。次いでイビデン <4062>が77.10円、太陽誘電 <6976>が29.16円、信越化 <4063>が21.12円、リクルート <6098>が15.19円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、建設、不動産、その他金融と続く。値下がり上位には医薬品、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



※10時0分14秒時点



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