5月26日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

雲が多く、一時的に雨が降りそうな天気です。現在、県内は広く雲がかかっていますが、熊本市などは日差しもあります。九州の西の海上の雨雲が近づくため、日中一時的に雨が降り、夜遅くには広い範囲で雨になりそうです。洗濯物は室内干しが安心ですが、すぐ取り込める方は日差しがある時に干すと乾くと思います。

今朝の最低気温は熊本市で21.1℃、天草市牛深で23.7℃など、気温・湿度ともに高くなっています。熊本市の最高気温は29℃の予想ですが、日差しがあると30℃を超える可能性もあり、蒸し暑くなりそうです。

明日以降の天気

明日は未明から本降りの雨となり、朝の通勤通学の時間帯は雨足が強まるところもありそうです。ほぼ1日雨が降る見込みで、雷にも注意してください。木曜日は降り方が弱まるものの雨が残り、金曜日から天気が回復します。土日はカラッとした安定した晴れになりそうで、今年の梅雨入りは平年の6月4日頃より遅れる可能性があります。

明子のささやき

28日午後から気象庁の防災気象情報が大きく変わり、警報と特別警報の間に、新たに「レベル4危険警報」が設けられます。レベル5の特別警報は、すでに災害が発生してる、もしくは災害が切迫している状況のため、その前の段階であるレベル4で危険な場所から避難することが必要です。「レベル4だったら避難」と覚えていただき、ご自身の住む地域にどのような危険があるかをハザードマップ等で確認しておいてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。