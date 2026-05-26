「スト6」、サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチューム映像が公開
【サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチューム】 5月28日発売
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、Outfit 3の新映像を公開した。
今回の映像では、5月28日にイングリッドの配信と同時発売される、サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチュームが公開されている。シックなスーツ、煌びやかなドレス、スポーティーなアクティブウェア、吸血されてしまいそうなゴシックロリータなど、それぞれの新たな一面が垣間見えるコスチュームとなっている。【『ストリートファイター6』サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッド Outfit 3ショーケーストレーラー】
サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチューム：Outfit 3の映像を公開??- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) May 25, 2026
イングリッドの配信と同時発売??
新たな装いで、新たなファイトへ挑め? pic.twitter.com/UPM41RUgHi
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