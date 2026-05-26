【サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチューム】 5月28日発売

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、Outfit 3の新映像を公開した。

今回の映像では、5月28日にイングリッドの配信と同時発売される、サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッドのコスチュームが公開されている。シックなスーツ、煌びやかなドレス、スポーティーなアクティブウェア、吸血されてしまいそうなゴシックロリータなど、それぞれの新たな一面が垣間見えるコスチュームとなっている。

【『ストリートファイター6』サガット、C.ヴァイパー、アレックス、イングリッド Outfit 3ショーケーストレーラー】

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