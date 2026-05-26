本拠地ツインズ戦

米大リーグのホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズと対戦。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手が「9番・右翼」で先発出場し、3打数1安打に加え守備でも好プレーを見せた。昇格を知った瞬間のリアクションが大反響となっている。

西田は2回の守備で本拠地のファンを唸らせた。2死一、二塁で右翼へ強烈なゴロが飛ぶ。前進して捕球し、すかさずバックホーム。本塁に突入した二塁走者を刺し、失点を防いだ。

さらに4回の第2打席ではメジャー初安打もマーク。デビュー戦で攻守に渡って存在感を見せつけた。

日本の高校からアメリカの大学へ進学し、NCAAディビジョン1を経てMLBドラフト指名を勝ち取った25歳。ホワイトソックスは西田が昇格を告げられた際の動画をXで公開した。

3A試合後のロッカールームで、監督から椅子の上に立つよう促された西田。「リクウがメジャーリーグへ行くぞ！」と昇格を告げられると、目を見開き思わず頭を抱えた。チームメートも拍手で祝福。「みんなありがとう。本当にありがとう。何て言ったらいいのか分からないよ」などと話したスピーチで、西田は涙をこらえきれなくなった。

X上の日本人にも感動が広がった。「西田ガンバレ！！ なんかこっちまでウルッときた」「こういうのいいなぁ」「これ泣けるわ めちゃくちゃ気持ちわかる」「なんて素敵なシーン」「朝からクッソ泣いた」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）