物価高なのに「1,089円」！？【しまむら】在庫あるうちに欲しい！「半袖トップス」

夏に向けて服をいろいろと新調したいけれど、物価高だからなるべく出費は抑えたい……。そんな時こそチェックしたいのが、【しまむら】のアイテムです。今回注目したのは、たった1,089円でゲットできるおしゃれなTシャツたち。絶妙なゆるシルエットで大人も着やすく、こなれて見えるアイテムをセレクトしました。

ゆるシルエットにラグラン袖でこなれる1枚

【しまむら】「NZMラグランPtT」\1,089（税込）

ゆるっとしたシルエットにラグラン袖を合わせた、こなれ感たっぷりの1枚。お腹まわりや腕のラインを拾いにくいから、安心して着られそうです。モノトーン配色に胸元ロゴのデザインもおしゃれで、なんと背面にも大きなプリントがあるという贅沢さ。後ろ姿もサマになり、さっと着るだけで存在感のあるコーデが作れそうです。

フレッシュなカラーとロゴが今の季節にぴったり

【しまむら】「NON*PTビッグT」\1,089（税込）

フレッシュなカラーとセンスを感じさせるロゴデザインが、初夏にぴったりなビッグT。着るだけでコーデが明るく見えて、シンプルなボトム合わせでもしっかり着映えしそうです。袖丈がやや長めなので、二の腕をカバーしたい人にもおすすめ。今の時期はビスチェやキャミソールを重ねて楽しむのもありです。

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※こちらの記事では@taeminariki様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。