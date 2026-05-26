『コンビニ兄弟』第5話 愛と恋と、肉まんとあんまんと
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第5話が、26日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第5話のあらすじ
母・光莉（田中麗奈）が知らない男性と一緒にいるところを見た恒星（齋藤潤）は不倫を疑い、同級生でテンダネスのアルバイトの三隅美冬（朝日奈まお）とこっそり尾行する。美冬に好意を持っていた恒星だが、美冬が恒星の親友・小関（岩田奏）を好きだと知る。テンダネスではミツ（中島健人）やツギも彼らの恋を見守り、それぞれが愛について語る。一方、店には樹恵琉（嵐莉菜）が何故か嫌っている神崎華（石川恋）がやってきて…。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
母・光莉（田中麗奈）が知らない男性と一緒にいるところを見た恒星（齋藤潤）は不倫を疑い、同級生でテンダネスのアルバイトの三隅美冬（朝日奈まお）とこっそり尾行する。美冬に好意を持っていた恒星だが、美冬が恒星の親友・小関（岩田奏）を好きだと知る。テンダネスではミツ（中島健人）やツギも彼らの恋を見守り、それぞれが愛について語る。一方、店には樹恵琉（嵐莉菜）が何故か嫌っている神崎華（石川恋）がやってきて…。