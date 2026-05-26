マウントレーニアから「塩バニラ味」登場、芳醇バニラと塩の後味が広がる夏ラテ
森永乳業が展開する『マウントレーニア』から、新商品『マウントレーニア カフェラッテ 塩バニラ やさしいミルクの甘み』が、本日より全国で期間限定発売される。
【動画】雲海のようにただようスモークにつつまれる菅田将暉、マウントレーニアWeb動画
同商品は、エスプレッソコーヒーにミルクを合わせ、アクセントとして塩バニラを加えた夏の新作。やさしいミルクの甘みがコーヒーのほのかな苦みを包み込み、芳醇なバニラの香りと塩のキリッとした後味が、夏らしい爽やかなひとときを演出する。
使用するコーヒーは、コーヒー鑑定士の資格を持つ社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒー。ミルクのまろやかさを中心に、バニラの甘い香りと塩味を重ねることで、甘いカフェラッテや乳飲料が好きな人に向けた味わいに仕上げている。
『マウントレーニア』は、1993年2月に発売されたチルドカップコーヒーブランド。“チルドカップコーヒー”というカテゴリーを創造したパイオニアブランドとして、エスプレッソとミルクを組み合わせた味わいを展開してきた。2025年に発売33年目を迎え、累計売上本数は100億本を突破している。
価格は190円（税別）で、本日から全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売される。
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同商品は、エスプレッソコーヒーにミルクを合わせ、アクセントとして塩バニラを加えた夏の新作。やさしいミルクの甘みがコーヒーのほのかな苦みを包み込み、芳醇なバニラの香りと塩のキリッとした後味が、夏らしい爽やかなひとときを演出する。
『マウントレーニア』は、1993年2月に発売されたチルドカップコーヒーブランド。“チルドカップコーヒー”というカテゴリーを創造したパイオニアブランドとして、エスプレッソとミルクを組み合わせた味わいを展開してきた。2025年に発売33年目を迎え、累計売上本数は100億本を突破している。
価格は190円（税別）で、本日から全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売される。